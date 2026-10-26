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Řidič dodávky nedal u Pelhřimova přednost osobnímu autu, škoda je čtvrt milionu

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Dennívýzva
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V neděli 25. října kolem půl druhé odpoledne došlo na frekventované silnici I/19 u Pelhřimova k nehodě, která si vyžádala několik zraněných.
Řidič dodávky nedal u Pelhřimova přednost osobnímu autu, škoda je čtvrt milionu

Řidič dodávky nedal u Pelhřimova přednost osobnímu autu, škoda je čtvrt milionu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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