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Restaurátoři obnovují malby v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, barvy si míchají sami

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V kostele sv. Ignáce v Jihlavě pokračuje restaurování maleb v presbytáři a na klenbě. Zhruba deset restaurátorů pracuje na obnově maleb. Od července čistí, zpevňují a retušují poškozenou výzdobu.
Restaurátoři obnovují malby v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, barvy si míchají sami

Restaurátoři obnovují malby v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, barvy si míchají sami

Zdroj: Město Jihlava / Jakub Koumar
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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