Restaurátoři obnovují malby v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, barvy si míchají sami

„Stojíme v presbytáři kostela sv. Ignáce, kolem nás je lešení, na kterém pracují restaurátoři. Většina z nich nás ani nevnímá a soustředí se na práci. Jan Lhoták, jeden z nich, mi ukazuje místa, kde byla malba silně znečištěná a barevná vrstva se místy doslova měnila v prach,“ uvedla Lucie Maxová pro městský web Ježkovy oči.
„Potřebovali jsme nečistoty odstranit, ale zároveň jsme nesměli poškodit originál,“ vysvětluje Jan Lhoták. Způsob čištění byl jedním z prvních problémů, které restaurátoři řešili – volba správné metody nebyla jednoduchá.
Práce dokonce přinesla nové poznatky o vzniku malovaného oltáře. Dlouho se usuzovalo, že byl tvořený jako freska neboli přímo do vlhké omítky. Usuzovalo se tak podle ryté kresby, kterou malíři měli jako vodítko pro kompozici.
Rytá kresba sloužila hlavně jako rozvržení obrazu. Samotná malba pak byla provedena pomocí barev s pojivemJan Lhoták — restaurátor Barevná retuš
Velká část ploch je již vyčištěná a na řadě jsou opravy a barevné retuše. Jsou doplňována místa, kde chybí omítka, nebo místa s drobnými barevnými defekty. Restaurátoři ale nepracují podle fotografie.
Historické fotografie jsou většinou černobílé, tudíž z nich nelze vyčíst původní barevnost. Restaurátoři tak vychází z pozůstalé malby a z logiky obrazu. Barevné odstíny si míchají sami. Nejvíce problémové jsou červené, okrové a žluté tóny. Některé žluté pigmenty se dochovaly hůře. Zmizely s nimi i části jemných detailů.
Při korekci barev je třeba dávat si přestávky.
„Po osmi hodinách už je člověk z barev vykoukaný,“ zmínil se Lhoták. Náročnější je podle něj ale práce nad hlavou. „U stropu jste pořád v mírném záklonu. A zároveň je těžší získat od obrazu odstup, když potřebujete zkontrolovat tvar nebo barevnou retuš.“
V omítce se nachází drobné vpichy, které restaurátoři neopravují. Jsou to stopy po původních autorech, nikoliv poškození. Předlohy, kartony pro přenesení kompozice, byly do vlhké omítky připevněny kovovými hřeby.
„Tyhle drobné defekty tam necháváme. Jsou dokladem toho, jak malba vznikala,“ řekl Lhoták.
Restaurátor Jan Lhoták
„Rozsah oprav určuje restaurátorský záměr. Je v něm stanoveno, jakým způsobem, do jaké míry a jakými materiály se má zasahovat,“ uvedl Lhoták. Restaurátorské práce pravidelně kontrolují zástupci památkové péče z jihlavského magistrátu, stavebního úřadu, oddělení památkové péče Národního památkového ústavu v Telči a investor.
„Na malovaném oltáři nyní restaurátoři dokončují detaily. Klenba presbytáře je už vyčištěná, poškozená místa zpevněná a pokračuje tmelení a retušování,“ doplnila Maxová.
Po dokončení prací budou podle Lhotáka barvy zářivější. Návštěvníci tak budou mít možnost zřetelněji vidět různé prvky maleb, které pod nánosy prachu téměř zanikají.