Parkování v Jihlavě XLIIII.: Úpravy na Slunci se týkají desítek parkovacích míst

Parkování v Jihlavě XLIIII.: Úpravy na Slunci se týkají desítek parkovacích místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Parkování v Jihlavě XLIIII.: Úpravy na Slunci se týkají desítek parkovacích místZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 26.10.2026 05:52
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →