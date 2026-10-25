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Správa železnic chystá první část obnovy trati Kostelec-Slavonice za miliardu korun

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Správa železnic vybírá firmu na první část obnovy železnice mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Nejvyšší přístupná nabídková cena je 1,4 miliardy korun. Stavba by měla začít v roce 2028. Další etapy by měly být v letech 2029 až 2031. Trať bude elektrizovaná a bezpečnější.
Správa železnic chystá první část obnovy trati Kostelec-Slavonice za miliardu korun

Správa železnic chystá první část obnovy trati Kostelec-Slavonice za miliardu korun

Zdroj: pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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