Nová česká pohádka se natáčí i v Královéhradeckém kraji

Nová česká pohádka se natáčí i v Královéhradeckém krajiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sofia Anna Švehlíková během natáčení nové pohádky v královéhradeckém kraji
Hradec Králové se dnes večer promění v místo, kde bude ticho spíš výjimkou. Do ulic vyrazí stovky...
Více než deset hodin strávila pětice lezců na skalním útvaru Milenci v Adršpašských skalách. Když se...
Ještě před pár týdny jsme řešili, kam za koupáním, kde mají nejlepší zmrzlinu a co na ochranu před komáry....
Konec prázdnin bude v hradeckém kině BioCentral patřit filmovým klasikám. Terminátor 2 oslaví 35 let od...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →