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Nová česká pohádka se natáčí i v Královéhradeckém kraji

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Krňovice, Nové Město nad Metují i Kostelec nad Orlicí se promění v pohádkové kulisy. Nová česká pohádka Líné království režiséra Iva Macharáčka využije v kraji hned tři výrazné lokace. Do kin zamíří v březnu příštího roku.
Sofia Anna Švehlíková během natáčení nové pohádky v královéhradeckém kraji

Sofia Anna Švehlíková během natáčení nové pohádky v královéhradeckém kraji

Zdroj: Dana Bartůšek Havlíčková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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