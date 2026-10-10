Netflix chtěl licenci, Brňané mu postavili celou hru. Codenames Party běží ve 20 zemích, Česko mezi nimi chybí

Výsledek se jmenuje Codenames Party a 29. září 2026 vyšel v betaverzi. Hraje se na televizoru přes Netflix nebo v prohlížečích Chrome a Edge. Ovladač nikdo nepotřebuje, protože každý hráč naskenuje QR kód a jako ovladač mu poslouží vlastní telefon nebo tablet. Na spojení televize a mobilu staví Netflix celé své obývákové hraní a Krycí jména se tak zařadila vedle titulů Boggle Party, Pictionary: Game Night a LEGO Party!.
Party mód pustí ke slovům až deset hráčů najednou
Klasická Krycí jména hrají dva týmy. Každý vede jeden spymaster a hráči hádají slova z mřížky pětadvaceti kartiček. Tenhle týmový souboj v Codenames Party zůstal, hlavním lákadlem televizní verze je ovšem nový Party mód.
V Party módu nehrají dva týmy proti sobě. Každý hráč vymýšlí nápovědy ke své vlastní kombinaci slov a zároveň luští asociace ostatních. Hraje se tak souběžně, s menším čekáním na tah, a zapojit se může až deset lidí. U formátu, který Netflix staví na společném hraní v obýváku, je právě počet hráčů u jedné obrazovky rozhodující.
Aplikace za 129 korun, kvůli které Netflix změnil plán
„Dostala se jim do ruky naše mobilní verze a líbila se jim,“ popsal začátek spolupráce pro Seznam Zprávy Daniel Musil ze studia CGE. Mobilní Krycí jména jsou placená aplikace za 129 Kč s upravenými pravidly, vlastními herními režimy, odemykatelnými balíčky slov, asynchronním multiplayerem a propracovanou progresí. Netflix v ní tedy viděl samostatnou digitální hru, která s deskovkou sdílí jméno a princip.
Zkušenost na to studio má. Czech Games Edition funguje od roku 2007, vydalo přes čtyřicet her a rozšíření včetně Galaxy Trucker a Lost Ruins of Arnak a digitální hry dělá od roku 2014, tedy dvanáct let. Krycí jména zná spousta lidí, zakázku na vývoj ale přinesla až hotová aplikace, ve které Netflix viděl, jak má značka vypadat na obrazovce.
Proč CGE v březnu odložilo jiný digitální projekt?
Oficiálně kvůli krátkodobé zakázce, kterou studio blíž nepopsalo. Odklad oznámilo 3. března 2026 a Codenames Party vyšlo necelých sedm měsíců poté. Že šlo o práci pro Netflix, nikdo nepotvrdil. Načasování ale naznačuje, že kvůli televizní verzi muselo studio přeskládat vlastní plány.
Peněz z toho zřejmě tolik nebude. BoardGameWire s odvoláním na CzechCrunch uvádí, že pro CGE znamená spolupráce hlavně nové publikum a silnější značku, tržby z jednoho titulu hospodaření studia zásadně nezmění. Česká deskovková značka se přitom dostala do úvodní vlny party her, se kterými Netflix vstupuje na televizory a do prohlížečů.
Čeština už je v Codenames Party téměř hotová. Na tahu je Netflix
Podle oficiálního přehledu Netflixu jsou jeho televizní a webové hry dostupné ve dvaceti zemích, mezi nimi v Polsku, Rakousku a Německu. Česko na seznamu chybí. Hru brněnského studia si tak zahrají sousedé, v zemi, kde vznikla, zatím spustit nejde.
Zakladatel a šéf CGE Petr Murmak a jeho kolega Ondřej Skácel uvádějí, že českou lokalizaci mají téměř hotovou. Kdyby Netflix hry v Česku spustil, čeští hráči by na překlad čekat nemuseli. Termín, kdy se tak stane, zatím nikdo nepotvrdil.