Meta 12. srpna 2026 oznámila zahájení omezeného beta testování nové bezpečnostní funkce nazvané Scam Alert. Její princip je jednoduchý: po ruční aktivaci se do telefonu stáhne malý model strojového učení, který pracuje výhradně lokálně. Když uživateli přijde zpráva z čísla, které nemá uložené v kontaktech, model ji vyhodnotí. Zaměřuje se přitom na známé podvodné vzorce, strukturu konverzace i jazykové signály. Pokud rozpozná podezřelé chování, zobrazí varování přímo v chatu. Důležitý je jeden detail: odesílatel se o varování nedozví. WhatsApp mu nepošle žádné upozornění, zpráva se automaticky nenahlásí a ani při ručním nahlášení nedostane druhá strana informaci o tom, že ji někdo nahlásil. Podvodník tak může pokračovat v domnění, že jeho zpráva prošla bez povšimnutí.
Proč AI v telefonu, a ne na serveru
Celý koncept stojí na jednom zásadním architektonickém rozhodnutí: analýza probíhá přímo v zařízení, nikoli v cloudu. Obsah zpráv proto nemusí kvůli vyhodnocení opouštět telefon. Meta tím zachovává princip koncového šifrování (end-to-end encryption), na kterém WhatsApp staví svou reputaci. Na servery se odesílají pouze agregované a anonymizované statistiky potřebné k vyhodnocování funkce, například počty zachycených podvodů, nikoli samotné texty zpráv.
Meta v technickém blogu uvádí, že současné malé modely běžící přímo v zařízení jsou dostatečně přesné a úsporné, aby zvládly klasifikaci zpráv bez výraznějšího dopadu na výdrž baterie nebo výkon telefonu. Systém navíc nemá fungovat jako úplná černá skříňka. Verze použitého modelu se zaznamenává do veřejného registru typu append-only ledger, do něhož lze pouze přidávat nové záznamy. Uživatel má navíc k dispozici místní protokol aktivity (Account → Request Info → Scam Alert Activity), kde může zjistit, co systém vyhodnotil a jakou verzi modelu použil.
Co se stane po záchytu
Když Scam Alert označí zprávu jako podezřelou, uživatel dostane upozornění přímo v konverzaci. Následně má několik možností:
- Zablokovat odesílatele a ukončit s ním komunikaci.
- Nahlásit zprávu WhatsAppu. Teprve v tomto případě se její obsah odešle na servery, a to na základě výslovného rozhodnutí uživatele.
- Pokračovat v konverzaci, pokud jde o falešný poplach. Chat lze označit jako důvěryhodný, čímž se varování odstraní a daný kontakt už systém znovu neoznačí.
Uživatel může také dobrovolně sdílet posledních pět přijatých zpráv, aby pomohl s dalším vylepšováním modelu. Žádný z těchto kroků se neprovádí automaticky.
Kde funkce pomůže a kde má slepá místa
V českém prostředí může být Scam Alert užitečný především při odhalování textových podvodů přicházejících z neznámých čísel. Typickým příkladem jsou falešné zprávy od dopravců s odkazem na údajný „doplatek poštovného“, investiční nabídky nebo podvodníci vydávající se za pracovníky bank. Policie ČR v roce 2026 opakovaně varovala před vlnami podobných zpráv.
Řada podvodů v Česku ale funguje jinak. Typickým příkladem je scénář „mami, rozbil se mi telefon“, kdy zpráva přichází z napadeného účtu člověka, kterého oběť zná a má uloženého v kontaktech. Jihočeská policie upozorňuje na další vlnu podvodů z kompromitovaných účtů. Podvodníci rozesílají hlasovací odkazy nebo žádosti o rychlou půjčku, přičemž zprávy vypadají, jako by je poslal kamarád či rodinný příslušník.
Podle veřejně dostupného popisu Mety se Scam Alert zaměřuje výslovně na zprávy od čísel, která uživatel nemá uložená v kontaktech. Pokud tedy podvodník komunikuje z napadeného účtu člověka z adresáře, funkce podle současných informací nemusí zasáhnout. To je její zásadní omezení.
Meta navíc dosud nezveřejnila údaje o přesnosti modelu, četnosti falešných poplachů ani výsledky rozdělené podle jednotlivých jazyků. Čeština patří mezi méně rozšířené jazyky, takže zatím není jasné, jak spolehlivě bude systém rozpoznávat podvodné zprávy právě v ní.
Kdy se funkce dostane ke všem
V listopadu 2026 je Scam Alert stále ve fázi omezeného beta testování. Podle WABetaInfo se od 27. srpna 2026 objevuje u části uživatelů testovací verze WhatsAppu pro Android. Přepínač funkce by měl být dostupný v nabídce Settings → Account. Datum vydání stabilní verze ani termín zpřístupnění pro iOS Meta zatím neoznámila. Čeští uživatelé se k funkci dostanou pouze v případě, že jsou zapojeni do beta programu a jejich účet byl do testování vybrán.
Do té doby se vyplatí dodržovat osvědčená bezpečnostní pravidla: zapnout dvoufázové ověření a používat přístupové klíče (passkeys), omezit viditelnost profilu pouze na kontakty, ztišit hovory z neznámých čísel a především si při jakékoli žádosti o peníze ověřit totožnost odesílatele telefonátem na známé číslo. Právě tento postup doporučuje také Policie ČR.
Scam Alert je zatím pouze doplňkovou bezpečnostní vrstvou, nikoli neprůstřelným štítem proti podvodům. Přesto jde o významný krok: WhatsApp přidává proaktivní varování před podezřelým obsahem zpráv, aniž by kvůli tomu musel narušit jejich koncové šifrování. A to stojí za pozornost.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík