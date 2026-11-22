Tým z Technické univerzity v Delftu (TU Delft) vybavil miniaturní dron dvojicí umělých vousů, které vyčnívají dopředu a napodobují hmatové vibrisy krys. Každý „vous“ tvoří tenký drát ze slitiny nitinolu o délce 20 centimetrů. Je upevněný v pouzdře vytištěném na 3D tiskárně, v jehož základně se nachází trojice barometrických čidel. Když se drát při kontaktu se stěnou ohne, čidla zaznamenají změnu tlaku a dron tak zjistí, kde se nachází překážka. Celý hmatový modul váží pouhých 3,2 gramu. Výsledkem je stroj, který k detekci překážek nepotřebuje kamery ani LiDAR. Dokáže se orientovat i v naprosté tmě nebo v blízkosti průhledných skleněných stěn, které mohou mást laserové senzory. Studie vyšla 18. září 2026 v recenzovaném časopise Nature Communications a výzkumný tým k ní zveřejnil také kompletní zdrojový kód a naměřená data v otevřeném repozitáři.
Proč zrovna krysa a co přesně ty vousy dělají
Krysy a krtci se dokážou pohybovat v tmavých norách i díky vibrisám, tedy dlouhým hmatovým chlupům, kterými se dotýkají okolních stěn. Z jejich ohýbání a dalších mechanických podnětů dokážou odhadovat tvar a vzdálenost překážek. Výzkumníci z TU Delft tento princip přenesli do letecké robotiky. Dva vousy jsou od sebe vzdálené pět centimetrů a skloněné vzhůru pod úhlem 45°, aby kontakt se stěnou co nejméně rozkýval celý dron.
Jakmile se vous ohne, tři barometrická čidla v jeho základně změří změnu tlaku. Naměřené hodnoty následně zpracuje filtrační algoritmus TDORC, který odstraňuje tři hlavní zdroje rušení: teplotní drift způsobený prouděním vzduchu od vrtulí, hysteretické zotavení po předchozím dotyku a vibrace vyvolané motory. Při zvoleném nastavení detekčního prahu dosáhli autoři nulového počtu falešných detekcí. Pro srovnání, při použití jednoduchého pásmového filtru dosahoval jejich podíl 38 %.
Po předzpracování signálu neuronový model odhaduje hloubku kontaktu s přesností v řádu jednotek milimetrů. Předchozí práce stejného týmu z roku 2024 ukázala reakční dobu pouhých 1,4 milisekundy. Kalmanův filtr následně kombinuje hmatová data s modelem pohybu dronu. Palubní stavový automat pak rozhoduje, zda má stroj pokračovat v letu, sledovat stěnu, nebo přistát.
44 gramů, 34 kilobajtů a skleněná stěna
Základem celé platformy je komerčně dostupný dron Crazyflie 2.1 Brushless. Jde o miniaturní stroj s rozpětím přibližně deset centimetrů, který se vejde do dlaně a v základní konfiguraci váží 32 gramů. Po doplnění umělých vousů, barometrických čidel a další potřebné elektroniky se jeho hmotnost zvýšila na 44,1 gramu. Navigační software zabírá pouhých 34 kilobajtů z celkových 192 kilobajtů operační paměti mikrokontroléru STM32F405. U dronů s hmotností pod sto gramů je právě efektivita zásadní: každý přidaný gram i každý kilobajt paměti představují důležitý kompromis.
Právě v tomto ohledu má hmatová navigace zajímavou výhodu. Kamerové navigační systémy pro nanodrony sice existují, vyžadují však přídavný výpočetní modul se spotřebou 64 až 284 miliwattů a při horších světelných podmínkách mohou selhávat. Ultrazvukový systém BatDeck dokáže detekovat překážky až do vzdálenosti 2,5 metru i ve tmě, ale jeho měření ruší vlastní motory dronu a neposkytuje tak podrobné informace o povrchu. Umělé vousy naproti tomu:
- fungují v naprosté tmě i při kontaktu s průhledným sklem,
- vyžadují jen minimální výpočetní výkon,
- nepotřebují osvětlení ani aktivní vysílání signálu,
- mají však zásadní omezení: vyžadují fyzický kontakt a dokážou vnímat pouze překážky, kterých se dotknou přední částí.
Při testech na skleněné stěně si vousy vedly lépe než laserový senzor vzdálenosti typu ToF. Ten na průhledném povrchu vykazoval výrazný šum a při náletu pod jiným než kolmým úhlem přestával spolehlivě fungovat.
Je však důležité upřesnit, co znamená tvrzení, že dron funguje „bez kamer a LiDARu“. Platí to pro detekci překážek a rozhodování při navigaci. Během skutečných experimentů totiž dron stále využíval optický tok k odhadu vlastního pohybu a stabilizaci letu. Tento systém tedy nesloužil k rozpoznávání okolních překážek, ale pomáhal stroji udržovat stabilní let.
Devět z deseti pokusů a mapa vytvořená poslepu
V simulaci uzavřené místnosti s východem dokázal dron najít únikovou cestu v devíti z deseti pokusů, a to během pěti minut. Při testu v reálném prostředí, konkrétně v místnosti o rozměrech dva krát dva metry s východem širokým 80 centimetrů, sestavil mapu prostoru pomocí Gaussovského implicitního povrchového modelu (GPIS). Výsledná mapa odpovídala skutečnému uspořádání místnosti, přestože autoři připouštějí drobné odchylky způsobené postupným hromaděním chyb v odhadu polohy, tedy takzvaným odometrickým driftem.
Systém má ovšem několik omezení, která studie otevřeně popisuje:
- Dva vousy směřující dopředu nedokážou detekovat překážky po stranách dronu.
- Stroj může uvíznout v rozích nebo zbytečně sledovat obrysy překážek.
- Rychlost letu je nízká, protože hmatová navigace vyžaduje opatrný a pomalý pohyb.
- Kouř a prach patří mezi deklarovaná prostředí, pro která by systém mohl být užitečný, v rámci této studie však nebyly přímo testovány.
Kdy by vousy mohly pomáhat při záchranných akcích
Autoři mezi možnými oblastmi využití zmiňují pátrání po přeživších, bezpečnostní inspekce a monitorování životního prostředí. Hasiči v Česku už dnes využívají drony při požárech i zásazích v nepřístupném terénu. Hasičský záchranný sbor ČR například popisuje termokamery na dronech jako důležitou součást výbavy. Dron vybavený umělými vousy by mohl představovat užitečný doplněk právě v situacích, kdy termovize nestačí. Uplatnění by mohl najít například v silně zakouřených interiérech, úzkých šachtách nebo troskách budov, kam se větší stroje nedostanou.
Od laboratorního prototypu k ostrému nasazení však vede ještě dlouhá cesta. Systému chybí širší pokrytí okolí dronu pomocí dalších hmatových senzorů, vyšší rychlost a především ověření funkčnosti v reálném kouři a prachu. Zatím se nám nepodařilo dohledat ani komerční licenci, ani vznik samostatné společnosti (spin-off), která by technologii TU Delft převáděla do praxe.
Čtyřiačtyřicet gramů, dva dráty a tři barometry v základně každého z nich. Někdy stačí překážku nahmatat, aby ji dron nemusel vidět. A právě v tom spočívá síla nápadu, který si inspiraci vypůjčil od krys.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík