Dne 5. října 1871 vyšel v časopise Nature krátký text s názvem „Observations Upon Magnetic Storms in Higher Latitudes“. Neznámý autor v něm popsal, jak 18. října 1841 „velmi intenzivní magnetická porucha“ vyřadila jehlový telegraf na železniční trati mezi Exeterem a Starcrossem v jihozápadní Anglii. Strojvedoucí večerního expresu, který měl odjíždět ve 22:05, nemohl získat potvrzení, že je trať volná. Vlak proto nabral šestnáctiminutové zpoždění. Šlo o jeden z prvních, možná vůbec první doložený případ, kdy sluneční bouře zasáhla lidskou technologii. Jenže uvedený rok 1841 byl chybný. Studie publikovaná 16. září 2026 v časopise Space Weather ukazuje, že správné datum je 18. října 1848. Jediná přehozená číslice tak držela celé generace vědců v omylu.
Trať, která v roce 1841 neexistovala
Prvním, kdo starý text z Nature znovu objevil a upozornil na jeho význam, byl americký výzkumník William Cade III. V roce 2013 ho ve studii pro Space Weather označil za možná nejstarší zaznamenaný případ, kdy vesmírné počasí ovlivnilo techniku. Správnost uvedeného roku 1841 však tehdy nezpochybnil.
Problém vyšel najevo až ve chvíli, kdy nový tým vedený opět Cadem začal historické prameny vzájemně porovnávat. Ukázalo se totiž, že železniční trať z Exeteru přes Starcross směrem na Newton Abbot byla otevřena až v roce 1846. V roce 1841 po ní tedy žádný expres jet nemohl. Anonymní zpráva v Nature popisovala událost, která se v uvedeném roce nemohla fyzicky odehrát.
Detektivní práce s jízdními řády a magnetogramy
Pouhé vyloučení roku 1841 ale nestačilo. Tým potřeboval zjistit, kdy k události skutečně došlo. Pátrání tak připomínalo spíš archivní detektivku než klasický fyzikální výzkum.
Vědci nejprve prohledali dobové jízdní řády. Zjistili, že vlak s odjezdem z Exeteru přesně ve 22:05 jezdil pouze v poměrně krátkém období, od 11. března 1848 do 26. července 1849. Poté se zaměřili na geomagnetické záznamy z observatoře v Greenwichi. Večer 18. října 1848 tam přístroje zaznamenaly výraznou magnetickou poruchu. Změna horizontální složky magnetického pole dosáhla přibližně 310 nanotesla a její rychlost činila asi 15 nanotesla za minutu. Následující den, 19. října 1848, informovaly regionální noviny v Exeteru o pozorování velké sluneční skvrny. Z Británie i kontinentální Evropy se navíc dochovaly zprávy o polární záři, která byla pozorována ve druhé polovině října 1848.
Pro srovnání: 18. října 1841 nevykazují britské záznamy žádnou odpovídající geomagnetickou aktivitu. Pro toto datum se nedochovaly ani zprávy o pozorování polární záře v Anglii. Všechny nalezené důkazy tak ukazují na říjen 1848.
Kdo za překlep mohl
Původní rukopis textu z Nature se nedochoval. Archiv časopisu ani pozůstalost tehdejšího editora Normana Lockyera neobsahují žádnou relevantní korespondenci. Autoři nové studie proto hovoří o „pravděpodobném typografickém omylu“, který mohl vzniknout záměnou číslic 8 a 1 v některé fázi komunikace mezi autorem, redakcí a sazečem.
Jednu stopu se přesto podařilo najít. V archivní kopii článku se dochovala ručně psaná poznámka, podle níž byl autorem textu s největší pravděpodobností Nathaniel John Holmes, telegrafní inženýr. Holmes o události psal přibližně třicet let poté, co se odehrála, a svůj text publikoval anonymně. Protože neuvedl své jméno, neměl nikdo důvod ani možnost obrátit se na něj a ověřit si správnost data. Zpráva navíc působila věrohodně: sluneční bouře, porucha telegrafu a zpoždění vlaku do sebe zapadaly. Nikdo proto více než 150 let neověřoval její údaje v provozních archivech železnice.
Studie zároveň upozorňuje, že podobné chyby v datování historických událostí nejsou ojedinělé. Záznamy o poruchách telegrafu v Toskánsku z téhož období se v odborné literatuře objevují hned ve třech různých datech: 17. listopadu 1848, 27. až 28. října 1848, a dokonce 17. listopadu 1847.
Co oprava mění a proč na tom záleží
Posun data o sedm let není jen kosmetickou úpravou. Pokud by platil rok 1841, exeterský incident by představoval nejstarší doložený případ, kdy sluneční bouře zasáhla technickou infrastrukturu. Po opravě data na rok 1848 toto prvenství připadá poruše na železnici Midland Railway z 19. března 1847. Exeterský případ tak zůstává jedním z nejranějších známých incidentů, už ale není tím vůbec prvním.
Oprava zároveň přesouvá událost do období prudkého růstu devátého slunečního cyklu. Právě tehdy se po Evropě rychle rozšiřovaly telegrafní sítě, a s nimi i potenciální dopady geomagnetických bouří na komunikační infrastrukturu. Na území dnešního Česka fungoval od března 1847 telegraf Vídeň–Brno, k němuž záhy přibyly linky do Prahy a Pešti. Pražské Klementinum, kde se geomagnetické pole systematicky měřilo už od roku 1839, zaznamenalo výrazné poruchy v listopadu 1848. Přímý doklad o výpadku telegrafu v českých zemích 18. října 1848 se sice nedochoval, ale raná telegrafní infrastruktura habsburské monarchie byla vůči geomagnetickým poruchám stejně zranitelná jako ta anglická.
Pro srovnání s pozdějšími událostmi lze uvést Carringtonovu bouři ze září 1859. Ta dosahovala rychlosti změn magnetického pole přes 500 nanotesla za minutu a vyřadila telegrafní systémy napříč Evropou i Severní Amerikou. Exeterský incident s rychlostí změn kolem 15 nanotesla za minutu byl nesrovnatelně slabší a jeho doloženým následkem bylo šestnáctiminutové zpoždění jediného vlaku. Právě proto je ale cenný. Ukazuje totiž, jak relativně slabá geomagnetická porucha mohla narušit provoz tehdejší techniky.
Vědci neprohledávají historické záznamy o slunečních bouřích jen ze zájmu o minulost. Potřebují sestavit co nejdelší časové řady, které sahají mnohem dál než do začátku satelitní éry. Díky nim mohou přesněji odhadovat pravděpodobnost výskytu extrémních událostí. Každá opravená číslice v historických katalozích tak pomáhá zpřesňovat statistiky, na nichž stojí současné modely rizik pro elektrické sítě, družice i navigační systémy.
Jediná přehozená číslice v anonymním textu z roku 1871 tak zůstala bez povšimnutí celých 155 let. K odhalení chyby přitom stačilo porovnat uvedené datum s jízdním řádem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík