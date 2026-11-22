Nejde o metaforu ani o efektní filmový trik. Laser v laboratoři ionizuje úzký proužek vzduchu a vytváří takzvaný plazmový filament – svítící vlákno, které vizuálně připomíná světelný meč ze Star Wars. Toto přirovnání použila přímo hlavní autorka studie Prji Daršní. Plazmové vlákno ale neslouží jako pouhá efektní rekvizita. Kolem něj tým umístil kovový prstenec, který zajišťuje kapacitní vazbu. RF generátor do něj přivádí signál, čímž vzniká elektromagnetické pole a plazmový filament začne vyzařovat na frekvenci 30 MHz. Klíčové je, že se plazma a kov nikde nedotýkají – přímý kontakt by totiž filament deformoval. Celý systém se skládá z laseru, optiky, kapacitního prstence a zdroje rádiového signálu. Samotnou vyzařující strukturu, tedy část, která skutečně vysílá, však tvoří pouze svítící sloupec ionizovaného vzduchu. Jeho délku i směr lze měnit úpravou parametrů laseru, aniž by bylo nutné cokoli mechanicky vysouvat nebo přestavovat.
Proč je pětimetrový dipól problém a plazma řešení
Frekvence 30 MHz odpovídá vlnové délce přibližně 10 metrů. Klasický půlvlnný dipól pro toto pásmo by měřil zhruba pět metrů. Představte si takovou kovovou tyč na střeše vozidla, křídle letounu nebo malém satelitu. Museli byste ji mechanicky rozložit a zajistit. Pokud byste navíc chtěli změnit pracovní frekvenci, potřebovali byste anténu jiné délky, případně složitý ladicí mechanismus.
Plazmový filament tento problém obchází elegantním způsobem. Laserem vytvoříte vyzařující strukturu přímo ve vzduchu a její délku upravíte změnou parametrů paprsku. Potřebujete-li změnit směr, přesměrujete laser. A pokud anténu zrovna nepotřebujete, jednoduše laser vypnete a filament zanikne. Nezůstane po něm žádný fyzický prvek, který by bylo nutné uklízet nebo mechanicky skládat. Právě proto autoři vidí potenciál této technologie pro satelity, letadla a radarové systémy.
Co přesně experiment ukázal a co ne
Studie vyšla v září 2026 v časopise IEEE Journal of Microwaves a univerzitní zpráva NC State ji představila 5. října 2026. Výsledky jsou fascinující, je ale důležité rozlišovat mezi tím, co tým skutečně předvedl, a tím, co zatím zůstává pouze příslibem.
Přijímač byl umístěn přibližně pět centimetrů od vysílače. Měření tedy probíhalo v takzvaném blízkém poli (near-field), na velmi krátkou vzdálenost. Přijatý signál byl při aktivním plazmovém filamentu 2,5krát silnější než bez něj. To potvrzuje, že plazma skutečně vyzařuje rádiový signál. K tomu, aby bylo možné anténu považovat za technologii připravenou k praktickému nasazení, však chybí řada důležitých měření: chování v dálkovém poli, přesný zisk, účinnost, vyzařovací diagram, časová stabilita a opakovatelnost výsledků. Autoři navíc ve veřejně dostupných materiálech nezveřejnili energetickou bilanci celého experimentálního zařízení.
Daršní sama přiznává, že schopnost přijímat signál zatím neprokázali. Zároveň ale nevidí důvod, proč by filament nemohl fungovat také jako přijímací anténa. Franzon označuje dosažený výsledek za „první krok“. Pět centimetrů samozřejmě není pět kilometrů, ale experiment poprvé prokázal, že samotný princip může fungovat.
Plazmové antény nejsou nový nápad. Nový je důkaz
Koncept plazmové antény sahá až k patentu z roku 1919. Laserem vytvořené plazmové antény v atmosféře byly popsány nejpozději v roce 2012. Tehdy francouzský tým pomocí femtosekundového laseru vytvořil krátce existující plazmový sloupec. Aby ho však udržel, potřeboval externí vysokonapěťový výboj. Rádiový signál se do plazmatu přiváděl indukčně a celý systém byl podstatně složitější.
Výzkum týmu z NC State staví na jiném principu: samotný laserový filament funguje jako anténa a k jeho buzení se využívá čistě kapacitní bezkontaktní vazba. Právě v tom autoři spatřují hlavní novinku. Patentová literatura sice už dříve popisovala varianty bez vysokonapěťových elektrod, patent ale sám o sobě není důkazem, že dané řešení funguje v praxi. Ten nyní přinesl až laboratorní experiment.
Přehledová studie z roku 2024 publikovaná v IEEE Access upozorňuje na tři hlavní překážky, které plazmové antény obecně provázejí: nezanedbatelnou spotřebu energie potřebnou k udržení plazmatu, nižší zisk oproti kovovým anténám v řadě situací a celkovou technologickou složitost. Plazmová anténa proto podle nás nedává smysl jako univerzální náhrada klasických kovových antén. Její výhoda se může projevit především tam, kde je důležitější možnost anténu rychle vytvořit, přesměrovat a následně nechat zaniknout než dosáhnout maximální energetické účinnosti. To by mohlo být zajímavé například pro obranné systémy, satelity nebo průzkumnou techniku.
Co by to znamenalo pro Česko
V krátkodobém horizontu zatím nic. Z dlouhodobějšího pohledu ale jde o směr, který stojí za sledování také pro české firmy působící v kosmickém a obranném průmyslu. VZLÚ Aerospace se věnuje satelitním misím a souvisejícím pozemním systémům včetně obousměrné komunikace v pásmech UHF, S a X. Společnost RETIA vyvíjí radarové systémy s aktivními elektronicky řízenými anténními poli a ERA se zaměřuje na pasivní sledovací a průzkumné systémy. Pokud by se plazmové antény někdy prosadily v praxi, jejich přínos by se v Česku mohl projevit spíše v oblasti malých družic a obranných radarů než na běžném telekomunikačním trhu.
Pět centimetrů dosahu, jediná frekvence a laboratorní stůl. Přesto jde o první úspěšnou demonstraci, při níž svítící sloupec ionizovaného vzduchu skutečně vysílal rádiový signál bez přímého elektrického kontaktu. Cesta k anténě na oběžné dráze je ještě dlouhá, ale první krok připomíná světelný meč.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík