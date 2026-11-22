Automatic Content Recognition, zkráceně ACR, je technologie zabudovaná přímo do operačního systému chytré televize. Její princip je jednoduchý, ale zároveň znepokojivý: televizor v pravidelných intervalech vytváří otisky toho, co se právě zobrazuje na obrazovce nebo přehrává ve zvuku, a porovnává je s databází známých pořadů, reklam a videoher. Podle materiálu Samsung Ads určeného inzerentům systém pořizuje „dva snímky obrazovky na úrovni displeje každou sekundu“. Investigativní redakce The Markup toto číslo přepočítala na 7 200 obrazových vzorků za hodinu. Je však důležité upřesnit, že tento údaj je doložen konkrétně u televizorů Samsung. Jiní výrobci, například LG nebo Hisense, popisují ACR také prostřednictvím zvukového otisku (audio fingerprinting), tedy rozpoznávání obsahu podle jeho zvukových charakteristik. Obchodní cíl je ale podobný: zjistit, co sledujete, a využít tyto informace v reklamním ekosystému.
Proč se funkci říká „skrytá“
ACR není skrytá v tom smyslu, že by o ní výrobci nikde neinformovali. Problém je jinde: každá značka ji označuje jiným názvem, který běžnému uživateli nemusí nic říkat. Samsung používá označení Viewing Information Services, LG Live Plus, Sony spolupracuje s partnerem Samba Interactive TV, Hisense mluví o Enhanced Viewing, TCL s operačním systémem Roku o Smart TV experience a Amazon Fire TV o Over-the-air Viewing Data. Žádný z těchto názvů přitom na první pohled neupozorňuje na sledování diváckých návyků ani na využití dat pro reklamu.
Redakce The Markup zjistila, že úplné vypnutí všech sledovacích funkcí může podle konkrétní platformy vyžadovat 10 až 37 kliknutí. Souhlas s ACR bývá navíc součástí delšího procesu prvotního nastavení televize. Uživatel v tu chvíli často jen rychle prochází jednotlivé obrazovky, aby se co nejdříve dostal k běžnému používání zařízení. Mnoho lidí tak ani netuší, s čím přesně souhlasili.
Že nejde o zanedbatelný problém, potvrdil také americký regulátor. Federální obchodní komise (FTC) udělila v roce 2017 výrobci Vizio pokutu 2,2 milionu dolarů za sběr historie sledování bez dostatečného informování uživatelů a jejich odpovídajícího souhlasu.
Co přesně o vás televizor ví a komu data posílá
Rozsah shromažďovaných údajů se liší podle výrobce, základní princip je ale podobný:
- Samsung – historie sledování, jedinečný identifikátor Personalized Service ID a IP adresa. Data může sdílet s partnery a inzerenty.
- LG – zvukové otisky přehrávaného obsahu, informace o zdroji signálu (anténa, HDMI, streamovací služba) a síťové údaje. Data mohou být sdílena se společností LG Ad Solutions.
- Sony / Samba TV – historie sledování propojená s jedinečným identifikátorem Samba TV ID. Systém dokáže také spojovat údaje o sledování s dalšími zařízeními v domácnosti, například mobilním telefonem.
- Hisense – historie sledování, IP adresa, odvozené údaje o poloze a behaviorální či demografické informace. Mezi reklamní partnery patří společnost Nexxen.
- TCL – data mohou být předávána externím reklamním partnerům, kteří z nich vytvářejí uživatelské profily.
- Amazon Fire TV – rozlišuje několik kategorií dat, například informace o sledování televizního vysílání přes anténu, používání zařízení, využívání aplikací a zájmově cílené reklamě.
Akademická studie University College London z roku 2024 přinesla pro mnohé překvapivé zjištění: ACR může fungovat i ve chvíli, kdy televizor slouží pouze jako externí obrazovka připojená přes HDMI, například pro herní konzoli nebo notebook. Nestačí tedy předpokládat, že při hraní na PlayStationu televizor obsah obrazovky nesleduje. Za určitých okolností ho totiž může analyzovat také.
Trh s technologiemi ACR podle analytické společnosti Mordor Intelligence dosáhne v roce 2026 odhadované hodnoty 5,45 miliardy dolarů. Za přístup k těmto datům platí především reklamní agentury, provozovatelé televizního vysílání, analytické společnosti a samotní výrobci televizorů prostřednictvím svých reklamních divizí.
Jak ACR vypnout: konkrétní postup podle značky
Univerzální tlačítko pro vypnutí neexistuje. Cesta v nabídce nastavení se liší nejen mezi výrobci, ale také podle operačního systému a konkrétního modelu televizoru.
Samsung: Home → Privacy Choices → Terms & Conditions, Privacy Policy → vypnout Viewing Information Services. Doporučujeme současně vypnout také Interest-Based Advertisements.
LG: Home → Settings → General → System → Additional Settings → Live Plus → Off.
Sony (s Android TV / Google TV): Settings → System Preferences → Samba Interactive TV → Disable. U starších modelů BRAVIA se cesta může mírně lišit.
Hisense (Android TV / Google TV): Settings → System → Advanced System → Enhanced Viewing / Automatic Content Recognition → Off. U modelů s operačním systémem VIDAA hledejte obdobnou položku v nastavení soukromí.
TCL (Roku TV): Settings → Privacy → Smart TV experience → zrušit zaškrtnutí položky Use info from TV inputs. Manuál výslovně upozorňuje, že dříve shromážděná data se nemusejí automaticky smazat.
Amazon Fire TV: Settings → Preferences → Privacy Settings → Over-the-air Viewing Data → Off. Pozor, samostatně je potřeba zkontrolovat také položky Device Usage Data, Collect App Usage Data a Interest-based Ads. Vypnutí jedné z nich totiž neznamená, že se zastaví veškeré shromažďování údajů.
Funguje vypnutí skutečně? Ne u všech značek stejně
Výzkumný projekt Watching the Watchers z Northeastern University testoval v roce 2026 účinnost odhlášení od sledování napříč dvanácti televizory a osmi operačními systémy. Výsledky se mezi jednotlivými platformami lišily:
- Plně funkční odhlášení: LG webOS, Google TV na televizorech Sony, VIDAA a Fire TV OS.
- Problematické odhlášení: U televizorů Samsung s Tizenem zůstával v řadě testovaných scénářů síťový provoz odpovídající ACR i po vypnutí funkce. U Roku zase odhlášení nepokrývalo vlastní streamovací službu této platformy.
Starší studie UCL z roku 2024 přitom u jiných verzí firmwaru televizorů Samsung a LG uváděla, že odhlášení provoz ACR zastavilo. Výsledky tedy závisejí na konkrétním modelu, verzi firmwaru a době provedení testu. Proto má smysl nastavení znovu zkontrolovat po každé větší aktualizaci systému nebo po odsouhlasení nových podmínek používání.
Zajímavé je také zjištění, že výzkumníci z Northeastern nezaznamenali sledování pomocí ACR při používání Netflixu ani YouTube. Nejčastěji se monitorovalo anténní vysílání a streamovací služby integrované přímo do televizorů.
Co na to GDPR a jaká máte práva jako český spotřebitel
V Evropské unii má uživatel podle GDPR právo vědět, kdo jeho osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, jak dlouho a komu je předává. Může také kdykoli odvolat svůj souhlas a požádat o výmaz shromážděných údajů. Správce dat musí na takovou žádost zpravidla odpovědět do jednoho měsíce. Samsung ve své globální politice ochrany osobních údajů výslovně uvádí kontakt na evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, TCL pro EU zveřejňuje adresu privacy_dpo@tcl.com a Hisense deklaruje právo uživatelů na přístup k údajům, jejich opravu i výmaz.
V praxi je ale důležité obrátit se na správného správce osobních údajů. U televizorů Sony může například za historii sledování odpovídat společnost Samba TV, nikoli přímo Sony. Ani žádost o výmaz nemusí vždy znamenat odstranění úplně všech údajů. Pokud už byla data anonymizována nebo je společnost musí uchovávat z právních důvodů, nemusí být možné žádosti vyhovět v plném rozsahu.
Nejradikálnější řešení pro ty, kteří chtějí mít nad sledováním maximální kontrolu, je úplně odpojit televizor od internetu a používat ho pouze jako obrazovku pro externí zařízení, například set-top box, Apple TV nebo Chromecast. Ani to ale nemusí zaručit, že televizor nebude obsah analyzovat. Jak totiž ukázala studie UCL, některé modely dokázaly sledovat obsah také přes HDMI. Bez připojení k internetu však nemohou takto získaná data běžným způsobem odesílat na vzdálené servery.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík