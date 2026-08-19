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Nesnášíte pavouky? Jednoduchý domácí repelent je vyžene

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Dennívýzva
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Když člověk doma objeví pavouka, velkou radost nemá. Některé druhy mohou být navíc i jedovaté. Nastěhovat se přesto do domácnosti mohou poměrně expresně. I proto se vyplatí vědět, jak takové pavouky z domácnosti jednoduše a levně vyhnat. Ne, není nutní je okamžitě likvidovat chemií. Vždyť určité druhy pavouků jsou i užitečné. My se proto v následujících řádcích podíváme na to, jak lze s pavouky zatočit poměrně šetrně.
Pavouk

Pavouk

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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