Srpnová péče o borůvky rozhoduje o úrodě příštího roku. Teď není čas nechat je být

Sklizeň je za vámi, keře vypadají zdravě a v garáži stojí otevřený pytel borůvkového hnojiva. Logika říká: odměnit rostlinu po výkonu. Jenže právě tahle logika je past. Borůvka v srpnu nepotřebuje povzbuzení k růstu. Potřebuje přesný opak.
Proč je srpen pro borůvky zlomový
Borůvka má překvapivě úzké okno, kdy dokáže dusík skutečně využít. Podle
Oregon State University Extension spadá efektivní příjem dusíku do období od konce dubna do poloviny června, u kapalných přípravků nejpozději do konce července. Po 1. srpnu už granulovaná dusíkatá hnojiva nemají co dělat v blízkosti kořenů, a to platí stejně pro keře v záhonu i v nádobě na terase.
Důvod je fyziologický. V pozdním létě borůvka přepíná z vegetativního růstu na přípravu reprodukčních struktur. Právě teď se na koncích letošních výhonů zakládají květní pupeny, z nichž na jaře vyrostou květy a později plody. Aby k tomu došlo, musí růst zpomalit. Dusík dělá pravý opak: nutí keř tlačit nové měkké přírůstky v době, kdy má tuhnout dřevo a chystat se na zimu.
Mechanismus škody: od srpnového hnojení k jarnímu zklamání
Řetězec je jednoduchý a nemilosrdný. Pozdní dusík → pokračující měkký růst → méně založených květních pupenů → nevyzrálé výhony citlivé na mráz. Výsledek se ukáže až po zimě, a to hned dvěma způsoby:
Namrzlé špičky výhonů. Černající konce loňských přírůstků, které je nutné na jaře vystříhat. Keř ztrácí plodonosné dřevo. Poškozené květní pupeny. Po rozříznutí mají uvnitř hnědou, odumřelou tkáň. Místo plného květu přijde řídká, nepravidelná násada, a odpovídající sklizeň.
Keř se obvykle zotaví, ale následující sezóna bývá výrazně slabší. U severních odrůd může znovu obrazit, jenže letní sklizeň nedožene ztrátu. Rychlá „neutralizace“ přebytečného dusíku neexistuje. Jediné, co zbývá, je okamžitě zastavit další hnojení, držet rovnoměrnou vláhu a na konci zimy vyhodnotit rozsah poškození.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Záměna hnojiv: kde chyba nejčastěji vzniká
V českých e-shopech stojí vedle sebe produkty, které vypadají podobně, ale dělají opačnou věc. Typický příklad:
Produkt N-P-K Účel Orientační cena KRISTALON Borůvky a rododendrony 0,5 kg 20-5-10 Vegetační výživa (jaro–léto) 113 Kč KRISTALON Podzim 0,5 kg 6-12-36 Podzimní příprava na zimu 105 Kč Cererit s guánem Podzim 3-3-19 Podzimní výživa keřů cca 264 Kč / 5 kg Síran draselný 0-0-50 (K₂O) Jednosložkový draslík dle balení
Číslo 20 na prvním místě u vegetačního Kristalonu znamená dvacet procent dusíku. To je přesně ten typ produktu, který po sklizni snadno sáhnete z police, vždyť na něm stojí „borůvky“. Jenže v srpnu potřebujete opak: převahu draslíku, který podporuje vyzrávání dřeva, a minimální dusík.
Důležitá nuance: extension zdroje upozorňují, že v mnoha zahradních půdách nebývá fosfor ani draslík limitujícím faktorem. Podzimní přihnojení má být spíš střídmé a ideálně podložené stavem keře nebo rozborem půdy. Podle nás je v srpnu bezpečnější lehký deficit výživy než poslední „povzbuzující“ dávka dusíku.
Co borůvky po sklizni skutečně potřebují
Místo hnojení se vyplatí soustředit na tři věci, které keř ocení víc než jakýkoli granulát.
Vláha. Borůvky chtějí rovnoměrně vlhkou půdu, ne cyklus sucha a přelití. Orientační dávka je kolem 25 mm vody týdně; na písčitých půdách raději častěji a méně, na těžších stačí jedna důkladná zálivka. Stojatá voda i na pár hodin dokáže borůvku vážně poškodit, mělké kořeny nemají kam uniknout. V nádobách na terase počítejte s denní kontrolou, za veder i se zálivkou dvakrát denně.
Kyselý mulč. Borová kůra, piliny, dřevní štěpka, borové jehličí nebo dubové listí; vrstva 5 až 10 cm udržuje vlhkost, tlumí výkyvy teploty a pomáhá držet pH v optimálním rozmezí 4,5 až 5,5. Borová kůra je v tuzemsku běžně dostupná, 70litrový balík vyjde zhruba na 245 Kč.
Kontrola pH. Borůvka je v tomhle přísnější než většina ovocných keřů. Rybíz zvládá pH 5,6 až 6,5, maliny jsou ještě tolerantnější. Borůvka potřebuje 4,5 až 5,5, a když pH stoupne, začne žloutnout, zpomalí růst a přestane pořádně plodit. Žádné vápnění, žádné univerzální substráty bez ověření. Jednoduchý pH metr za pár stovek ušetří víc než drahé hnojivo. Srpen není čas na velký řez
Lákavé je po sklizni vzít do ruky nůžky a keř „uklidit“. Ale hlavní tvarovací a obnovovací řez patří do konce dormance nebo časného jara, ne do srpna. Teď stačí hygiena: odstranit zlomené nebo zjevně nemocné větve, zkontrolovat celkovou vitalitu. Cokoliv většího v tuto dobu zbytečně stresuje keř, který se má soustředit na jediné: připravit se na zimu a založit pupeny pro příští úrodu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková