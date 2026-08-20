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Srpnová péče o borůvky rozhoduje o úrodě příštího roku. Teď není čas nechat je být

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Po 1. srpnu nemají borůvky dostat ani gram dusíkatého hnojiva, jinak místo květních pupenů vyženou měkké výhony, které přes zimu namrznou.
Srpnová péče o borůvky rozhoduje o úrodě příštího roku. Teď není čas nechat je být

Srpnová péče o borůvky rozhoduje o úrodě příštího roku. Teď není čas nechat je být

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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