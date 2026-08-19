Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Lečo: skvělý způsob zpracování úrody, uchovejte si ho i na zimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připravte si lečo, není to nic složitého. Nejdříve si připravte zhruba 1 kg paprik, 1 kg rajčat, 2 větší cibule, olej, sůl a podle chuti také pepř. Pokud máte rádi tradiční verzi s vejci, počítejte ještě s několika vejci, která přidáte až úplně na konci. Cibuli oloupejte, nakrájejte na kostičky a nechte ji zesklovatět na troše oleje. Přisypte očištěné papriky nakrájené na proužky a několik minut je opékejte. Poté přidejte rajčata nakrájená na menší kousky. Směs osolte, opepřete a nechte pomalu dusit, dokud paprika nezměkne a rajčata nevytvoří šťavnatý základ. Chcete-li lečo podávat ihned, rozklepněte do něj vejce a za občasného míchání je nechte srazit podle toho, jak krémovou konzistenci máte rádi. Podávejte s klobáskem či párkem, chcete-li.
Lečo

Lečo

Zdroj: Foto: Gemini
Reklama
Další články z Naše zahrada
Objevte nové možnosti grilování. Pět trendů, jež stojí za to
Objevte nové možnosti grilování. Pět trendů, jež stojí za to
Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy
Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy

Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy. Těšíte se celou sezónu...

Máte staré jahodníky? Nyní je nejlepší čas vrátit jim sílu
Máte staré jahodníky? Nyní je nejlepší čas vrátit jim sílu

Zatímco většina pěstitelů po sklizni na jahodníky téměř zapomene, právě nyní se rozhoduje o tom, jak...

Jak rozmrazujete maso? Špatně? Může k vám dorazit i sanitka
Jak rozmrazujete maso? Špatně? Může k vám dorazit i sanitka

Čas od času vložíme maso do mrazáku. Buď nám ho zbude moc, nebo koupíme větší množství masa kvůli výhodné...

Peroxid jako pomocník v zahradě. Využijete ho proti škůdcům i nemocem
Peroxid jako pomocník v zahradě. Využijete ho proti škůdcům i nemocem

Peroxid vodíku je rychlou záchranou v případě, že si způsobíme nějakou ranku nejčastěji na končetinách....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.