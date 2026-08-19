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Máte staré jahodníky? Nyní je nejlepší čas vrátit jim sílu

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Zatímco většina pěstitelů po sklizni na jahodníky téměř zapomene, právě nyní se rozhoduje o tom, jak bohatou úrodu přinesou v příští sezoně. Starší rostliny bývají oslabené, vytvářejí méně plodů a jejich jahody jsou často menší. Dobrou zprávou je, že správnou péčí lze jahodníky výrazně omladit a podpořit jejich vitalitu.
jahodník

jahodník

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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