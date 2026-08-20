Poborský varuje Deniu: Češi nejsou Španělé. O Kinském řekl, že bez něj by Tottenham sestoupil

Když Tottenham v květnu slavil záchranu, v bráně stál dvacetiletý Antonín Kinský. Když FAČR na konci července představila Santiho Deniu jako prvního zahraničního trenéra v historii české reprezentace, ozvaly se hlasy expertů, že samotná španělská škola nestačí, že se musí přeložit do českého prostředí. Karel Poborský patří k těm, kdo obě témata propojují do jednoho příběhu. Příběhu o zemi, která umí vychovat gólmany pro nejlepší ligu světa, ale systémově zaostává ve všem ostatním. A právě do tohoto prostředí vstupuje Denia s mandátem, který mu nedává ani týden navíc.
Kinský a záchrana Tottenhamu: co Poborský skutečně řekl
V březnovém rozhovoru pro iSport Poborský mluvil o hypotetickém scénáři sestupu Spurs. Pokud by k němu došlo, Vicario by podle něj pravděpodobně odešel, zatímco Kinský, vázaný dlouhodobou smlouvou, by mohl odchytat druhou ligu, znovu si vybudovat jméno a kariérně na tom vydělat. Ve stejném rozhovoru žádal, aby Kinského vrátili rovnou do odvety proti Atlétiku Madrid.
Formulace „bez něj by Tottenham sestoupil“ je spíš zkratka než doslovný citát. Ale zkratka, kterou zpětně potvrzuje sám klub. Podle oficiálního webu Tottenhamu Kinský po příchodu Roberta De Zerbiho odchytal každou minutu a vytáhl klíčové zákroky v zápasech proti Wolves, Leedsu a Evertonu, tedy přesně v duelech, které rozhodovaly o bytí a nebytí v Premier League. Klub mu záchrannou roli přiznává černé na bílém.
Česká brankářská škola versus prázdnota v poli
Kinský není ojedinělý případ. Začátkem srpna podepsal pětiletou smlouvu s Newcastlem Lukáš Horníček, kterého klubový sportovní ředitel označil za jednoho z nejlepších mladých brankářů v Evropě. Petr Čech přestup komentoval pro Radiožurnál jako „skvělou zprávu pro český fotbal“ a připomněl symbolickou linii Srníček–Newcastle–Horníček.
Jenže za brankáři zeje díra. West Ham s Tomášem Součkem i Wolves s Ladislavem Krejčím spadly do Championship. V Premier League 2026/27 tak z českých hráčů do pole nezůstal nikdo.
- Souček dal v minulé sezoně šest gólů a stal se historicky nejlepším českým střelcem Premier League, ale do nového ročníku vstupuje po zranění kotníku z mistrovství světa.
- Krejčí po sestupu veřejně deklaroval, že chce sezonu dohrát silně; jeho smlouva s Wolves se za splnění klauzulí mění v permanentní do roku 2030.
Čech to nepřímo pojmenoval: síla české brankářské školy pokračuje, ale export hráčů do pole stagnuje. Právě tohle je kontext, ve kterém Poborského slova o českém fotbalu dostávají váhu.
Denia: žádný měkký rozjezd
Santi Denia, bývalý obránce Atlética Madrid, dlouholetý kouč španělských mládežnických výběrů a trenér olympijských vítězů z Paříže 2024, byl 31. července jmenován prvním zahraničním trenérem české reprezentace. Kontakt zprostředkoval Radek Bejbl přes Pavla Nedvěda, FAČR projekt rámuje jako investici do nového typu know-how s přesahem napříč kategoriemi.
Jenže kalendář je nemilosrdný. Deniův první soutěžní blok začíná už 26. září domácím duelem s Chorvatskem v Lize národů A3. O tři dny později přijede Anglie. Ve skupině navíc čeká Španělsko, tedy země, jejíž fotbalovou kulturu Denia ztělesňuje. Žádný přátelák na rozkoukání, žádný luxus postupného budování.
Pavel Horváth po jmenování pro Radiožurnál zdůraznil dvě věci: Denia potřebuje čas a správně složený realizační tým.
Proč je první nominace důležitější než tiskovka
Petr Čech po Deniově nástupu mluvil o „úplně jiné lidské i kulturní povaze“ českého prostředí oproti španělskému. Nejde o národnostní klišé. Jde o to, že reprezentační trenér nemá každodenní klubový kontakt s hráči, má pár dní před zápasem, aby přenesl principy, nastavil automatismy a získal důvěru.
Skutečný test Deniovy mise proto nezačne na úvodní tiskové konferenci. Začne v polovině září, až zveřejní první nominaci. Tím řekne víc než jakýkoli rozhovor: koho považuje za nosné hráče, jak chce hrát, jestli sáhne po Kinském a Horníčkovi do brány, po Krejčím jako reprezentačním lídrovi, po Součkovi navzdory jeho zdravotnímu stavu.
Poborského upozornění, ať už ho formuloval jakkoli přesně, míří na reálný problém. Španělské know-how je cenné. Ale bez českého překladu do kabiny, bez realistického výběru hráčů a bez vědomí, že zdejší fotbalová infrastruktura funguje jinak než ta na Pyrenejském poloostrově, se projekt může zaseknout dřív, než vůbec začne.
Česko umí vychovat brankáře pro nejlepší ligu světa. Teď potřebuje zjistit, jestli umí přijmout trenéra z nejlepší fotbalové školy světa. Odpověď přijde 26. září v Edenu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner