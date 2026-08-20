Sanyang po ročním působení ve Slavii odchází na hostování do Turecka. Klub za něj zaplatil přes 75 milionů

Když Slavia v létě 2025 oznamovala příchod devatenáctiletého levonohého wingbacka ze švédského Östers IF, mluvila o projektové posile s atletickým profilem, rychlostí a schopností pracovat v obou směrech hřiště. Smlouva do roku 2030, částka kolem 75 milionů korun (podle některých zdrojů s bonusy až 92 milionů) a švédský klub nadšeně hlásil nový transferový rekord. Rok poté Youssoupha Sanyang balí na Bospor. Co se stalo mezi příchodem a odchodem, říká víc o mechanice drahých sázek v českém fotbale než o samotném hráči.
Co Slavia za 75 milionů kupovala
Skauting Slavie, v čele se skautem Lukášem Martínkem, stavěl nákupní argument na několika pilířích. Sanyang měl být levostranný profil schopný nahradit odcházejícího Dioufa. Mladý, fyzicky disponovaný, se zkušeností z gambijské reprezentace a skandinávské ligy. V sezoně za Östers stihl deset zápasů a dvě asistence, čísla, která sama o sobě neoslní, ale u hráče jeho věku a profilu šlo o projekci, ne o hotový produkt.
Slavia do něj investovala částku z nejvyššího patra českého přestupového trhu. Pro srovnání: v roce 2018 se za podobnou sumu (bezmála 70 milionů) pořizoval Alexandru Baluta, tehdy prezentovaný jako nejdražší posila v historii klubu. Sanyangův transfer se pohyboval minimálně na stejné úrovni, podle bonusové struktury možná výš. Sportovní ředitel Jiří Bílek, místopředseda představenstva Martin Říha i tehdejší předseda Jaroslav Tvrdík se na finální fázi přestupu podíleli, jak ukázalo zákulisní video, které Slavia sama zveřejnila.
Rok v číslech: 622 minut a jeden gól
Realita první sezony se od projekce výrazně odchýlila. Podle oficiálního profilu na webu Slavie odehrál Sanyang v Chance Lize 2025/26 třináct zápasů a posbíral 622 minut. Vstřelil jeden gól, na žádný další nepřihrál.
Čísla sama o sobě nemusí být rozsudkem. U dvacetiletého hráče, který ještě nedávno hrál v Senegalu a skočil přes švédskou ligu rovnou do tlaku Edenu, je adaptační křivka strmá. Bývalý trenér z Östers v lednu 2026 pro iSport připomínal, že „skok do Slavie je obří“. Jenže problém nebyl jen v číslech. Opakovaně se mluvilo o slabší technické a finální fázi, která kontrastovala s jeho atletickými přednostmi. Nepravidelné vytížení adaptaci dál brzdilo. A v přetíženém kádru, kde status hráče mimo EU komplikuje nominační logistiku, se Sanyang postupně propadal v hierarchii.
Definitivní signál přišel na startu sezony 2026/27. V prvním kole proti Slovácku bez něj. V Ostravě proti Baníku bez něj. Proti Pardubicím, v Liberci totéž. Čtyři ligová kola, ani jednou na soupisce. Levou stranu a pozice v meziprostoru obsadili Suleiman, Provod, Šturm, Ayaosi. Sanyang se stal neviditelným.
Proč hostování, a ne prodej
Důležitý detail: ještě 17. června 2026 Slavia na svém webu uváděla, že se Sanyang připojí k přípravě po reprezentačních povinnostech. Nebyl tedy na začátku léta definitivně odepsaný. Klub ho vzal do přípravy, dal mu šanci ukázat se, a rozhodnutí padlo až poté, co se do soutěžních zápasů nevešel.
Hostování v tomto kontextu není kapitulace, ale záchranná operace na investici. Slavia drží smlouvu do roku 2030. Pokud Sanyang v Turecku dostane pravidelné minuty, sníží se tlak na okamžitou výkonnost a hráč může fyzicky i herně dozrát v prostředí, kde nebude pátý v pořadí na jednu pozici. V ideálním scénáři se vrátí s vyšší tržní hodnotou, ať už pro Slavii, nebo pro další prodej.
Konkrétní smluvní podmínky hostování (zda obsahuje opci na trvalý přestup, hostovací poplatek nebo povinný odkup) nejsou veřejně známé. Stejně tak se nepodařilo ověřit přesnou délku. Řešilo se údajně více variant, ale volba nakonec padla na Gençlerbirliği.
Co to říká o Slavii
Sanyangův případ není v českém fotbale ojedinělý, ale svou cenou je výjimečný. Slavia vědomě vstoupila do rizikové akvizice: mladý hráč z periferní ligy, bez zkušenosti s velkým klubem, kupovaný na projekci. Takové sázky občas vyjdou a vygenerují mnohonásobek investice. Častěji ale vyžadují trpělivost, kterou soutěžní tlak neumožňuje.
Podle nás je klíčová otázka jiná než „udělala Slavia chybu“. Spíš: dokáže z nenaplněné sázky ještě vytěžit hodnotu? Hostování je pokus o odpověď. Pokud Sanyang v Ankaře pravidelně hraje a roste, Slavia může za rok nebo dva prodat hráče s reálnou tržní cenou. Pokud ne, sedmdesát pět milionů zůstane v kolonce nákladů na poučení.
Levá strana Slavie mezitím funguje bez něj. Suleiman, Provod a rotace kolem nich ukazují, že odchod kádru neublíží. Sanyangovi ale může pomoct víc než cokoliv, co mu Eden v tuhle chvíli nabízí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle