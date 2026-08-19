Chcete sklidit obří a sladkou řepu? Pomůže sůl a dřevěný popel

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Chcete sklidit obří a sladkou řepu? Pomůže sůl a dřevěný popelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Červená řepa je nenáročnou plodinou, která se pěstuje už od dob starověku nejen pro svou výraznou červenofialovou barvu, ale zejména pro zdravotní benefity. Řepu buď milujete anebo nenávidíte, a to pro její výraznou zemitou chuť.V kuchyni ji lze připravit na nejrůznější způsoby od vitamíny nabitých smoothie po nejrůznější saláty nebo pomazánky.
Červená řepa
Zdroj: Pixabay
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