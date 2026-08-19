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Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy

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Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy. Těšíte se celou sezónu na obří, šťavnatá jablka, ale po sklizni vás čeká pořádně ledová sprcha? Zakousnete se do nádherně červeného plodu a v ústech vás přivítá nepříjemná, hořká chuť, zatímco pod slupkou objevíte propadlé hnědé skvrny.
jablka

jablka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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