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Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Máte na jablkách hořké hnědé skvrny? Tuhle chybu při pěstování nejspíš děláte i vy. Těšíte se celou sezónu na obří, šťavnatá jablka, ale po sklizni vás čeká pořádně ledová sprcha? Zakousnete se do nádherně červeného plodu a v ústech vás přivítá nepříjemná, hořká chuť, zatímco pod slupkou objevíte propadlé hnědé skvrny.
jablka
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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