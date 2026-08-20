Smrt teenagera odhalila temnou stránku cyklistiky. Na bezpečnost závodníků prý nezbývají peníze

V pátek 14. srpna 2026 jel peloton 8. etapou 87. ročníku Volta a Portugal z Melgaça do Fafe. Finlay Tarling z týmu NSN Development Team se v tu chvíli nacházel mimo hlavní skupinu. Podle dosud zveřejněných informací na trať vjelo auto jedoucí proti směru závodu. Policejní doprovod za Tarlingem nestíhal, vedlejší vjezd nebyl mezi prioritně hlídanými body. Devatenáctiletý jezdec, narozený 2. října 2006, srážku nepřežil. Portugalská cyklistická federace tragédii oznámila ještě téhož dne. A s ní přišla otázka, která přesahuje jeden závod: proč se na silnici, kde se závodí, vůbec mohlo objevit civilní auto?
Valivá uzávěra: levnější, ale zranitelnější
Odpověď se skrývá ve dvou slovech: valivá uzávěra. Na rozdíl od plného uzavření silnic, kdy je trať zablokovaná hodiny předem, valivá uzávěra funguje jako pohyblivá bublina: silnice se zavírá těsně před průjezdem závodníků a znovu otevírá po průjezdu posledního doprovodného vozu. Je to rychlejší, levnější a méně náročné na policejní kapacity.
Problém nastane ve chvíli, kdy se peloton roztrhá. Hlavní skupina projede, okolí nabude dojmu, že závod skončil, a vedlejší vjezdy se uvolní. Jenže za hlavní skupinou jedou opozdilci, a ti se ocitají na silnici, která už de facto není pod kontrolou. Přesně tento mechanismus popsal Jonathan Vaughters, šéf stáje EF Education-EasyPost, v sekundárně citovaném rozhovoru po Tarlingově smrti. Podle něj menší závody nemají prostředky na to, aby každou křižovatku obsadily policistou nebo bariérou. Tour de France si to dovolit může. Volta a Portugal ne.
Dva světy jednoho sportu
Kontrast je drtivý. Francouzská četnictvo při každé etapě Tour de France neutralizuje téměř 200 kilometrů silnic, provozuje centrální koordinační centrum, denní bezpečnostní porady a průběžné vyhodnocování dat z kamer, vrtulníků i terénu. Je to operace srovnatelná se státní návštěvou.
Na opačném konci spektra stojí závody druhé a třetí kategorie, které jedou s rozpočtem zlomku televizních práv Tour. Jérôme Pineau, bývalý profesionální cyklista a nyní sportovní ředitel, po Tarlingově smrti otevřeně řekl, že pořádání velkých silničních závodů je čím dál nákladnější. Vaughters šel ještě dál a navrhl redukci mezinárodního kalendáře z přibližně 700 závodů na zhruba stovku, aby zbylé akce měly dost peněz na důstojné zabezpečení. Jde zatím o polemický návrh jednoho člověka, ne o připravovanou reformu. Ale pojmenovává reálný rozpor: sport tlačí týmy do sběru bodů napříč hustým kalendářem, protože právě body rozhodují o přidělení WorldTour licencí na další tříleté období. Závodit se musí. A závodit se musí i tam, kde peníze na bezpečnost nestačí.
Český kontext: Czech Tour jede stejný model
Tohle není jen portugalský problém. Oficiální web Czech Tour pro diváky otevřeně uvádí, že „ve většině případů“ používá valivou uzávěru. Na startu ročníku 2026 stály i české Continental týmy ATT Investments a TUFO-Pardus Prostějov. Závod přitom dostal dotaci od Národní sportovní agentury ve výši téměř 14,7 milionu korun, a přesto pracuje s modelem krátkodobých uzávěr, ne s plným uzavřením tratě. Pokud takovou částku potřebuje relativně velký domácí etapový závod, je zřejmé, že menší akce po celé Evropě operují na ještě tenčím ledě.
UCI věděla. Otázka je, co s tím udělala
Mezinárodní cyklistická unie si problém uvědomuje minimálně od roku 2020, kdy oznámila zavedení bezpečnostních manažerů, databáze incidentů a hodnocení tras. Po smrti Gina Mädera v roce 2023 vznikla iniciativa SafeR, která přinesla žluté karty za nebezpečnou jízdu, úpravy sprintových protokolů, GPS sledování jezdců a audity tratí. Od ledna 2027 mají pravidla ještě přesněji definovat roli bezpečnostního manažera a povinnost inspekčního vozidla před závodem.
Jenže většina těchto opatření míří dovnitř pelotonu, na chování jezdců, pohyb doprovodných aut, komunikaci v konvoji. Tarling nezemřel kvůli nebezpečnému sprintu ani kvůli motoru v konvoji. Zemřel proto, že na trať vjelo civilní auto, které tam nemělo co dělat. A UCI dodnes nevyžaduje jednotný model uzávěry pro všechny kategorie závodů. Reguluje proces (technický průvodce, bezpečnostní schéma, jméno odpovědné osoby), ale konkrétní provedení nechává na organizátorovi a národních podmínkách.
Podle nás je právě tohle jádro problému. Nejde o to, zda je silniční cyklistika nebezpečná, to je inherentní vlastnost sportu, kde se jede 70 km/h z kopce po veřejné komunikaci. Jde o to, zda sport na nižších patrech kalendáře toleruje bezpečnostní standard, který by na Tour de France už neprošel. Pokud ano, pak otázka nezní, jestli se podobná tragédie může opakovat. Zní, kdy.
Finlay Tarling měl devatenáct let a celou kariéru před sebou. Silnice mezi Melgaçem a Fafe mu ji vzala, ne proto, že cyklistika je riskantní, ale proto, že konkrétní vjezd na konkrétní trati nikdo nehlídal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta