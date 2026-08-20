Teror gigantických rozměrů. Trailer na děsivou lahůdku zaručuje mnohem lepší Anakondu

Kultovní Anakonda s Jennifer Lopez a slizáckým Jonem Voightem nás vzala do srdce Amazonie s naivním dokumentárním štábem a vyšinutým lovcem, který neváhal používat živou lidskou návnadu. Pověstný škvár z devadesátek má své fanoušky a mezi ně patří i fiktivní hrdinové nedávného rebootu Anakonda s Jackem Blackem a Paulem Ruddem, kteří do Jižní Ameriky odjíždějí svůj oblíbený trhák přetočit. Samozřejmě se rozpoutá lavina katastrof, když z džungle vyskočí opravdový obří had, s nímž je tentokrát kupa legrace zcela záměrně.
Beware Boiúna
své aktéry rovněž vysílá do největšího pralesa světa, dosud kompletně neprozkoumaného a folklorem opředeného. Zdravotnická humanitární výprava má v upoutávce co do činění s prastarou legendou zvanou Boiúna, která procitá při narušení ekosystému a jako soudce i kat rozhoduje o tom, kdo uprostřed divočiny přežije. Jak už to tak bývá, lidé jsou v těchto koutech světa automaticky na odstřel, respektive na spolknutí, což had takových rozměrů zvládá opakovaně i bez nutného poledního šlofíka.
Jedná se ostatně o mytického tvora, což Nelson v rozhovorech vysvětloval. „Bože, 90 procent Amazonie ještě ani nebylo prozkoumáno. Je v ní tedy obrovské množství tajemství. A s tím tajemstvím souvisejí naše příběhy, legendy a mýty. Nejde jen o vyprávění o duších džungle, podivných delfínech a dalších šílených věcech, ale také o spoustu fascinujících příběhů o hadech,“ líčil režisér, jenž stejně jako v Pachu krve zfilmoval scénář Alana B. McElroye.
„Při práci na Beware Boiúna jsme zkoumali všechny tyto různé mýty a legendy a přišli s představou, o čem by mohl být další příběh vycházející z této tradice,“ pokračoval Nelson. „Film je tedy pevně zakořeněný ve všech těch příbězích, které skutečně existují. Bylo nesmírně vzrušující je číst a dozvídat se o nich. Právě tak jsme je potom spojili a vytvořili vlastní mytologii tvora, který je založený na něčem skutečném a vědecky objeveném. Takže by mohl existovat i dnes? Něco jako kryptid. Stejně jako u Bigfoota jde o tvora, který by mohl žít v těch 90 procentech území, které jsme dosud neviděli. Zároveň je ale pevně spojený s lidmi, kteří o něm vyprávějí a žijí v džungli nebo v její blízkosti.“
Režisér zároveň hodlal obsáhnout i reálné konflikty a hlavně prostředí v dané části obtížně přístupného světa, kam štáb nahnal spolu s expertem na divokou zvěř, jenž měl zabránit kontaktu s jedovatými plazy či hmyzem. Herci tak okusili skutečný nekomfort a z jejich tváří to už v traileru vyčtete. Obsazení táhnou Jessica Rothe, kterou znáte z komediálně hororové série Všechno nejhorší,
Kiana Madeira z Ulice strachu a Logan Marshall-Green ze sci-fi Upgrade. Jejich postavy mají projít intenzivním vývojem, a pokud se film zcela neutopí ve tmě jako první část traileru, uvidíme skvělé fyzické výkony i kombinaci praktických a VFX efektů. Snad ale především lepší film než v případě Anakondy, která je v tomto béčkově nahlíženém subžánru stále kanonickým dílem. „V tomhle snímku rozhodně máme obřího hada, ale nechci, aby to byl příběh o obřím hadovi. Chci, aby to byl skvělý film, ve kterém se objeví obří had. Právě od toho jsme se při tvorbě odpíchli,“ uzavřel Nelson. Věříte, že se to povede? Premiéra proběhne 2. října v amerických kinech.
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Zdroj: Bloody Disgusting, Lionsgate