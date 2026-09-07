Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Silně opilý řidič se na Prostějovsku netrefil na polní cestu. Skončil v příkopu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Silně opilý řidič se o víkendu na Prostějovsku při couvání netrefil na polní cestu a skončil v příkopu. Nadýchal přes dvě promile alkoholu a okamžitě přišel o řidičský průkaz. Hrozí mu vězení, vysoká pokuta a zákaz řízení.
Silně opilý řidič se na Prostějovsku netrefil na polní cestu. Skončil v příkopu

Silně opilý řidič se na Prostějovsku netrefil na polní cestu. Skončil v příkopu

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka. Mládež řádí na novém hřišti v Lošticích
Odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka. Mládež řádí na novém hřišti v Lošticích
Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc
Oprava mostu zkomplikuje dopravu na dálnici u Prostějova. Potrvá měsíc

Oprava římsy mostu zkomplikuje ode dneška dopravu ve směru na Brno na dálnici u obchodní zóny u Prostějova....

Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka
Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka

Desátý ročník Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu zná své vítěze. Vybrala je...

Dny evropského dědictví se vrací do Olomouce. Zájemcům se otevře až 60 památek
Dny evropského dědictví se vrací do Olomouce. Zájemcům se otevře až 60 památek

Začátek září patří v Olomouci každoročně Dnům evropského dědictví. Mezi 7. a 13. zářím je připraven program...

Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky
Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky

Pouze čtyři nedostatky našli hygienici na letních dětských táborech v Olomouckém kraji během letošních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.