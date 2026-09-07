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Invazivní dřevina ovládla brněnské Židenice. Ochranáři likvidují stovky stromů

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Ochránci přírody začali v Brně-Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý, jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci, řekl Vilém Jurek za organizaci Rezekvítek, která práce zajišťuje.
Invazivní dřevina ovládla brněnské Židenice. Ochranáři likvidují stovky stromů

Invazivní dřevina ovládla brněnské Židenice. Ochranáři likvidují stovky stromů

Zdroj: Ochranářská příručka, Robert Stejskal
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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