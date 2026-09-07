Invazivní dřevina ovládla brněnské Židenice. Ochranáři likvidují stovky stromů

Pajasan žláznatý je cizokrajná dřevina původem z východní Asie. Vyznačuje se rychlým růstem a také vylučováním látek, které jsou pro ostatní rostliny jedovaté. Původem okrasný strom exotického vzhledu ale začal v řadě zemí zplaňovat a místy se stal obtížným invazním druhem.
Rezekvítek likvidoval pajasan v městské části už dříve, nešlo ale o systematickou likvidaci, která začala až v těchto dnech. Pajasanů je přitom v oblasti hodně. Mapování v letech 2024 a 2025 odhalilo v Židenicích a přilehlé části Zábrdovic 148 ohnisek nákazy, kde ochránci evidovali 439 vzrostlých stromů a mnoho ploch s mladými pajasanovými nálety a výmladky.
„U větších stromů bude hlavní metodou tzv. injektáž do kmene. Do kmene se vyvrtají malé otvory, do kterých se aplikuje malé množství povoleného herbicidního přípravku. Účinná látka je následně rozvedena vodivými pletivy rostliny do jejího kořenového systému. U mladých jedinců a výmladků budou podle konkrétní situace používány další cílené metody mechanického narušení a v následných etapách projektu také bodová aplikace na list," popsal Jurek.
Vzrostlé pajasany ochránci nebudou kácet hned, ale až se účinná látka dostane do kořenového systému. Odstranění stromu by tak mohlo přijít na řadu zhruba až po roce. Úspěšná likvidace pajasanu totiž podle ochránců není jednorázová akce. Důležitá je několikaletá kontrola a následná péče, aby se pajasan z kořenů znovu nerozšířil.
V této souvislosti ochránci z Rezekvítku žádají obyvatele, aby ošetřené stromy sami nekáceli, neořezávali ani jinak nepoškozovali. Předčasné odstranění nadzemní části by totiž mohlo účinnost zásahu snížit a naopak podpořit tvorbu dalších výmladků.
Co s invazivní dřevinou?
Největší šanci na úspěšné vymýcení mají lidé především na konci léta. Jako první je na pořadu dne chemické ošetření, bez něj se pajasan nesmí kácet ani vyřezat. Pokud zbydou kořeny nebo pařez, může vyrůst velké množství výmladků.
U mladých semenáčů by měl zásah přijít dříve, aby se dále nešířily. Po odstranění je nutné lokalitu několik let kontrolovat a nové rostliny průběžně odstraňovat. Pokud to situace dovolí, u vzrostlých stromů je možné aplikovat herbicid přímo do kmene. Strom poté nemůže zmlazovat, injektáž by ale měla být provedena odborníky.
U vzrostlých stromů lze podle konkrétní situace využít cílenou aplikaci herbicidu do kmene, například injektáží prováděnou na více místech po obvodu kmene. Tento způsob omezuje schopnost stromu zmlazovat a měl by být proveden odborně.
Pajasany z veřejných prostranství mohou lidé hlásit místním technickým službám. Na soukromých pozemcích se s nimi musí poprat sami. Informovat ovšem mohou státní správu, která pomáhá mapovat šíření tohoto druhu. Úředníci mohou poradit nejvhodnější metodiku likvidace.