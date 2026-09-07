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Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií

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Velká čínská zeď se nedá přehlédnout. Její stavba trvala mnoho staletí a udává se, že započala v pátém století před naším letopočtem. Její základy se ale stavěly mnohem dříve, v době, kdy Čína nebyla Čínou, ale menšími královstvími.
Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií

Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií

Zdroj: rabbit75_dep / Depositphotos
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