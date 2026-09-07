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Renomovaný fyzik předpověděl, kam se dostane za 10 let svět s umělou inteligenci. Je to děsivé

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Alexander Wissner-Gross z MIT varuje, že lidstvo stojí před zlomovým okamžikem. Během deseti let může AI vyřešit největší záhady vědy i medicíny. Jeho vize zahrnuje digitální kopie mozku, sebereplikující sondy i odpověď na otázku mimozemského života.
Renomovaný fyzik předpověděl, kam se dostane za 10 let svět s umělou inteligenci. Je to děsivé

Renomovaný fyzik předpověděl, kam se dostane za 10 let svět s umělou inteligenci. Je to děsivé

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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