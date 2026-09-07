Renomovaný fyzik předpověděl, kam se dostane za 10 let svět s umělou inteligenci. Je to děsivé

Každý den umírá 150 tisíc lidí. Superinteligence to může změnit
Denně zemře na planetě přes 150 000 lidí. Harvardský fyzik Alexander Wissner-Gross věří, že umělá inteligence dokáže tento počet dramaticky snížit. Nejde mu o abstraktní futuristické sny, ale o konkrétní technologický skok, který podle něj nastane během příštího desetiletí.
Wissner-Gross, absolvent MIT a držitel doktorátu z Harvardu, své odvážné předpovědi poprvé uceleně představil na konferenci TEDxBoston v červenci 2026. Tam vykreslil budoucnost, kde AI nepomáhá jen s každodenními úkoly, ale stává se hlavním motorem při řešení nejhlubších vědeckých i civilizačních výzev.
Průlom velkých jazykových modelů změnil všechno
Co vlastně otevřelo cestu k superinteligenci? Podle fyzika to nebyly chytré telefony ani exploze cloudových služeb. Klíčovým zlomem se stal vzestup velkých jazykových modelů, zejména GPT-2 od OpenAI. Tento systém poprvé ukázal, že stroj dokáže učit se z několika příkladů a generovat smysluplný text.
"Nejdůležitější událostí první čtvrtiny století nebyly chytré telefony ani cloudový boom, ale průlom velkých jazykových modelů, konkrétně GPT-2 od OpenAI," zdůrazňuje Wissner-Gross. Právě tehdy lidstvo pochopilo, jak vytvořit superinteligenci: nashromáždit obrovské množství znalostí a efektivně je zkomprimovat pomocí statistických modelů.
Tato myšlenka je jednoduchá, ale revoluční. Teoreticky mohla být pochopena už před desítkami let, kdyby se výzkumná komunita méně soustředila na složité algoritmy a více na kvalitní datové sady a testovací kritéria. Mnoho průlomů v AI bylo brzděno spíše nedostatkem kvalitních dat než nedostatkem výpočetního výkonu, vysvětluje fyzik.
Jakmile se objeví jasně definované úkoly a široce dostupné databáze, pokrok se stává prudký a předvídatelný. To platilo pro rozpoznávání řeči, strojový překlad i hry jako šachy nebo go.
Za deset let zjistíme, zda jsme ve vesmíru sami
Jedna z nejodvážnějších Wissner-Grossových prognóz zní téměř neuvěřitelně: během příštích 5 až 10 let se může ukázat, zda lidstvo ve vesmíru existuje osamoceně. Nejde o mystické důkazy, ale o logiku technologického rozvoje.
"Během příštích 5 až 10 let se může ukázat, zda jsme ve vesmíru sami," prohlašuje fyzik. Blížíme se k okamžiku, kdy bude možné navrhnout samoreplikující sondové systémy cestující rychlostí blízkou rychlosti světla, které se dokážou exponenciálně množit v jiných hvězdných soustavách.
Společně s pokročilou nanotechnologií a superinteligencí by to teoreticky umožnilo radikálně změnit prostředí v galaktickém měřítku během relativně krátké doby. Pokud v naší galaxii už existuje jiná vyspělá civilizace, prudký pokrok Země by ji měl znepokojit.
"Neměli bychom spěchat my, ale právě hypotetické mimozemské civilizace by měly v nejbližších letech spěchat s odhalením své existence – a to z důvodu sebezáchovy," uzavírá Wissner-Gross tuto provokativní úvahu.
Digitální kopie mozku a nová definice člověka
Další téma, které fyzik spojuje s horizontem deseti let, je povaha vědomí. Předpovídá, že vědecká komunita s pomocí superinteligence dosáhne alespoň částečného konsensu o tom, co vědomí vlastně je a jak ho formálně popsat.
To úzce souvisí s posilováním lidského poznání. Wissner-Gross věří, že během dekády uvidíme obrovský pokrok v širokopásmových rozhraních mozek-počítač, plném ponoření do virtuální reality a později i v emulaci celého mozku a přenosu lidské mysli do digitálního prostředí.
V delší, stoleté perspektivě si představuje civilizaci, kde většina inteligence ve Sluneční soustavě nebude pocházet z biologických těl, ale z digitálních kopií lidských mozků a jejich potomků. To by radikálně změnilo nejen ekonomiku nebo politiku, ale samotný pojem toho, co znamená být člověkem.
Matematika jako předzvěst revoluce ve všech vědách
Wissner-Gross zdůrazňuje, že průlomy AI v matematice – například řešení stále složitějších problémů – jsou teprve začátek. "Matematika se stává kanárkem v dole, který signalizuje, co se brzy stane ve fyzice, chemii, biologii a materiálových vědách," varuje.
Ve své vizi superinteligence vytvoří přesné digitální dvojčata buněk, tkání i celého lidského organismu. To umožní v počítačích proběhnout miliony experimentů a rychle objevit účinné léčebné metody pro tisíce nemocí.
Pokud to fyzikální zákony dovolují, během deseti let se mohou objevit nejen teoretické, ale i rané prakticky fungující přístroje připomínající svět Star Treku – od molekulárních syntezátorů po extrémně účinné zdroje energie. Podstatné nejsou konkrétní fantastické detaily, ale fakt, že AI může radikálně zkrátit čas od nápadu k reálnému vynálezu.
Zdroje článku: environment.harvard.edu, linkedin.com, telefonai.eu, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý