Sucho zdecimovalo úrodu v Plzeňském kraji. Výnosy obilí a řepky klesly až o polovinu

Na regionálních dožínkách ve Švihově na Klatovsku zaznělo v pátek jednoznačné hodnocení letošní sezony: horší rok si zemědělci v Plzeňském kraji jen těžko pamatují. Sucho, které provázelo celé vegetační období, srazilo výnosy obilí a řepky o 20 až 50 procent oproti loňsku. Ceny komodit zůstaly srovnatelné, jenže při takto prořídlé úrodě to na tržby nestačí. Předseda krajské agrární komory Pavel Šrámek, spolumajitel farmy a mlékárny Milknatur v Líních u Plzně, situaci popsal bez příkras. V jeho oblasti spadlo v červenci pouhých 12 milimetrů srážek. Řepka dopadla nejhůře, výnos místy klesl pod dvě tuny na hektar. „Kdo přežije tento a příští rok, tak přežije všechno," shrnul. Přitom dodal, že letošní rok nepřinesl jedinou komoditu, na níž by se dalo vydělat. Obzvlášť tíživá je situace v živočišné výrobě. Výkupní cena mléka spadla od října o čtyři koruny a litr se nyní vykupuje za 9,68 koruny, zatímco náklady na výrobu se pohybují kolem 11,50 koruny. K tomu chybí krmivo. Seno, sláma i kukuřice jsou nedostatkovým zbožím, kukuřičná sklizeň dosahuje jen 60 procent loňska. Někteří chovatelé podle Šrámka již teď krmí ze zásob připravených na zimu a na jatkách se tvoří fronty, protože nikdo stáda neposiluje, spíš je redukuje. Oceněný soukromý farmář Antonín Wollner z Přetína na Klatovsku hospodaří na sto hektarech se 320letou tradicí. Loni sklidil 450 balíků sena, letos 182. „Schází mi sláma i seno. Ale díky tomu, že jsem si něco nechal z loňska, tak bych měl letošek zvládnout. Ale jestli bude takové sucho i příští rok, tak to bude ještě zajímavé," říká. Na vlastní náklady přitom vybudoval několik rybníčků, mokřadů a obnovil mlýnský náhon, aby vodu v krajině zadržel. Radek Hora z Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko varuje před pokračujícím trendem. Opatření na zadržování vody v krajině je podle něj zoufale málo a situaci zhoršuje stále větší rozsah zpevněných a zabetonovaných ploch. Dotace by se podle něj měly soustředit právě na tato opatření. Problémy se nevyhnuly ani bramborové produkci. Podle Miloslava Chlana, bývalého předsedy Českého bramborářského svazu, může průměrná úroda brambor klesnout až o třicet procent, přičemž i v Evropě je brambor méně. Ceny proto porostou. Pavel Čížek ze Spáleného Poříčí, který chová masný skot highland a pěstuje švestky, prodal část mladého dobytka na chov, aby vystačil s krmivem. Úroda švestek je čtvrtinová. Šrámek závěrem připomněl, že téměř třetina českého mléka míří ke zpracovatelům do Německa, přičemž celá řada tuzemských mlékáren v minulých letech zanikla.
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