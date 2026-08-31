Muž nosil dámské hygienické pomůcky naplněné krví. Za bizarním experimentem se skrývá nečekané vysvětlení

Vyrůstal v prostředí, kde nebylo moc peněz ani příležitostí. Když si po svatbě všiml, co jeho manželka každý měsíc během menstruace používá, nejprve si myslel, že problém vyřeší jednoduše. Koupí jí lepší alternativu. Vždyť by to neměl být až takový problém, že?
Jenže obyčejný nákup mu odhalil něco, o čem do té doby neměl ani tušení. Výrobek, který se v obchodě prodával za cenu mnohonásobně vyšší, než byly jeho výrobní náklady, byl pro rodinu s nízkým příjmem prostě příliš drahý. A tak přišel s nápadem, který změnil životy milionů lidí. Včetně toho jeho.
Všechno to začalo u jeho manželky
Arunachalam Muruganantham vyrůstal v indickém městě Coimbatore ve státě Tamilnádu v chudých poměrech. Po smrti otce při dopravní nehodě musel jako čtrnáctiletý opustit školu a začít pracovat, aby pomohl své matce. Později vystřídal několik zaměstnání a živil se i prací v dílně.
Po svatbě si však všiml něčeho, čemu zpočátku vůbec nerozuměl. Jeho manželka Šanti si během menstruace připravovala staré kousky látky. Když se jí zeptal proč, dostal jednoduchou odpověď – kvalitní hygienické pomůcky byly pro rodinu příliš drahé.
Muruganantham, který svůj příběh popsal pro se proto rozhodl jí koupit hygienickou vložku. Když však v obchodě zjistil, kolik stojí, otevřel balení a začal přemýšlet, zda by se něco podobného nedalo vyrobit levněji. BBC,
A právě zde se z obyčejného rodinného problému začal rodit nápad, kterému později zasvětil roky svého života. Uvědomil si totiž, že pokud je cena výrobku několikanásobně vyšší než náklady na jeho výrobu, musí existovat způsob, jak jej zpřístupnit i ženám, které si ho nemohou dovolit.
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https://youtu.be/zkQL7UJYDIY?si=Ho9WPFmZ0ligZV70
Začal je vyrábět, ale nikdo je nechtěl vyzkoušet
Nejprve koupil kvalitní bavlnu a vyrobil první vzorky. Ty chtěl dát své ženě a sestrám, aby mu řekly, co je třeba vylepšit. Právě zde však narazil na problém, který byl mnohem větší než technická stránka jeho vynálezu.
Ženy se s mužem o menstruaci prostě nechtěly bavit.
Postupně proto začal oslovovat i studentky medicíny. Když nechtěly jeho výrobky vyzkoušet přímo, rozdával jim dotazníky, díky nimž mohl získat zpětnou vazbu. Čím více se však o toto téma zajímal, tím podivnější se jeho chování lidem zdálo.
Podle studie o jeho životě a práci, kterou napsaly Smruti Rekha Sahoo a Alaka Panda, ho okolí kvůli tématu menstruace začalo odmítat a považovat za podivína. Ani jeho rodina nechápala, proč se tento muž tak intenzivně zabývá ženskou hygienou. Manželka ho dokonce po zhruba roce a půl opustila. Později od něj odešla i jeho matka.
Muruganantham však pokračoval. Když už neměl žádnou ženu, která by byla ochotná jeho výrobky testovat, rozhodl se je vyzkoušet na sobě. Vytvořil primitivní zařízení, které naplnil zvířecí krví, a několik dní ho nosil, aby pochopil, jak se materiál při používání chová.
Ačkoli to zní jako scéna z komedie, ve skutečnosti to byl jeden z nejdůležitějších momentů jeho experimentování. Právě díky tomu začal zjišťovat, co jeho výrobkům chybí.
Jak zahájit výrobu co nejlevněji?
Po více než dvou letech testování pochopil, že komerční hygienické vložky využívají celulózová vlákna získaná z dřevní buničiny. Zjistil tedy, co potřebuje k vytvoření samotného produktu. Nyní už zbývalo „jen“ najít způsob, jak jej vyrábět.
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Stroje používané velkými výrobci však byly pro jeho představu zcela mimo dosah běžných lidí. Rozhodl se proto postavit vlastní.
Trvalo mu více než čtyři roky, než sestrojil jednodušší stroj, který by dokázal dřevnou celulózu rozvláknit, vytvarovat do podoby vložky, zabalit ji a následně sterilizovat pomocí ultrafialového světla. Celý proces bylo podle výše uvedené studie možné po zaškolení zvládnout za necelé tři hodiny.
To však nebylo vše.
Muruganantham nechtěl, aby jeho vynález skončil ve velké továrně. Chtěl, aby se dostal přímo k ženám, které ho potřebovaly. A právě tím se jeho malý stroj začal měnit ve velký společenský projekt.
Nechtěl postavit továrnu, chtěl ženám zajistit budoucnost
Zlom nastal v roce 2006, když svůj nápad představil na Indickém technologickém institutu v Čennai. Získal ocenění za nejlepší inovaci přispívající ke zlepšení společnosti a o několik let později také indickou prezidentskou cenu za inovace.
Místo toho, aby technologii prodal velké společnosti, začal stroje poskytovat ženám na venkově. Pomáhaly mu při tom bankovní úvěry, nevládní organizace a ženské svépomocné skupiny.
Podle studie se žena dokázala naučit obsluhu stroje přibližně za tři hodiny a následně zaměstnat další tři ženy.
Výsledkem tedy nebyl pouze levnější výrobek. Vznikaly malé podniky, které ženám dávaly možnost vydělat si vlastní peníze.
Podle údajů, které přinesl
deník , dokázala základní verze stroje vyrobit přibližně 1 000 vložek denně, výkonnější verze až 3 000. The Guardian Ženy je následně balily a prodávaly ve svých komunitách. Muruganantham tak vytvořil model, v němž ženy získávaly dostupnější hygienické pomůcky a zároveň se stávaly jejich výrobkyněmi i prodejkyněmi.
Jeho cílem od samého začátku nebylo pouze změnit jeden výrobek. Chtěl změnit způsob, jakým se k němu lidé dostávají.
Problém nebyl jen v penězích
V Indii totiž nejde jen o to, zda si žena může hygienickou pomůcku dovolit.
Menstruace zůstává v mnoha komunitách tabu. O tomto tématu se často mluví jen potichu, nebo vůbec.
v souvislosti s menstruačním volnem ve státě Karňátaka upozornila, že ženy mohou být BBC během menstruace v některých částech Indie stále považovány za „nečisté“, izolovány nebo vyloučeny z určitých prostor.
Takové prostředí může vytvářet začarovaný kruh.
Pokud se o menstruaci nemluví, je pro ženy těžší požádat o pomoc. Jsou-li hygienické pomůcky drahé, hledají dostupnější alternativy. A pokud zároveň žijí v chudobě, může každý další výdaj znamenat rozhodnutí mezi vlastní potřebou a potřebami celé rodiny.
Právě proto se Murugananthamův projekt postupně stal něčím mnohem větším než pouhým vynálezem jednoho stroje. Jeho práce otevřela téma, o kterém se mnoho lidí po celá desetiletí stydělo mluvit.
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Z muže, který byl na posměch, se stal PadMan
Murugananthamova cesta ho nakonec zavedla daleko za hranice jeho rodného regionu. V roce 2014 ho časopis TIME zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa a jeho příběh se stal také námětem dokumentárního snímku Menstrual Man.
Ještě větší pozornost si získal díky filmu Pad Man z roku 2018, ve kterém ho ztvárnil herec Akšaj Kumar. Film získal Národní filmovou cenu za nejlepší film zabývající se společenskými problémy.
Z muže, s nímž se lidé kdysi nechtěli ani setkat, se tak stal člověk, který o menstruaci hovořil před miliony diváků.
Další dobré zprávy?
V květnu letošního roku se Muruganantham opět dostal do světových médií.
Pro agenturu ANI, na niž odkazuje portál uvedl, že byl nominován na Nobelovu cenu míru za rok 2026. Podle jeho slov ho navrhli děkan nemocnice Aravind Eye Hospital v Pondicherry a americké týmy, které s touto nemocnicí spolupracují. Zpráva o jeho údajné nominaci byla zveřejněna 3. května. Hindustan Times,
V souvislosti s Nobelovou cenou je však třeba zmínit jednu věc. Jména nominovaných kandidátů nejsou oficiálně zveřejňována a Nobelova nadace je podle pravidel chrání po dobu 50 let.
Oficiálně je známo pouze to, že na Nobelovu cenu míru za rok 2026 bylo nominováno 287 kandidátů – 208 jednotlivců a 79 organizací.
Zda se mezi nimi Muruganantham skutečně nachází, se veřejnost možná dozví až na podzim, kdy bude rozhodnuto o vítězi. Nobelova cena za mír bude vyhlášena 9. října 2026 v Oslu.
Bez ohledu na výsledek však tento muž, který kdysi nedokázal přesvědčit ani vlastní rodinu, dosáhl něčeho, co se do jedné medaile či diplomu vejde jen velmi těžko.
Z jednoho starého kusu látky vznikla otázka. Z otázky vznikl experiment. Z experimentu stroj. A ze stroje příležitost pro ženy, kterých se dříve často nikdo nezeptal, co vlastně potřebují.
Zdroj: Arunachalam Muruganantham:The Man who Sparked a Revolution against all Odds, Hindustan Times, BBC 1, BBC 2, BBC 3, The Guardian