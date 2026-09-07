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Strakova akademie hostila měření věku srdce. Pražané dopadli lépe než zbytek republiky

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Zahájení celostátní kampaně Aktivní ZÁŘÍ přilákalo do sídla české vlády stovky zvídavých návštěvníků. Společnost AGEL Sport tam představila moderní diagnostické technologie a zdravotníci během…
zdravi-srdce-doktor-lekar-zdravotnictvi

zdravi-srdce-doktor-lekar-zdravotnictvi

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