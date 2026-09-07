Hrdina Liberce Kušej nastínil tučné prémie od majitele Kanii: Nebude to s námi mít jednoduché

Osmdesátá minuta v Jablonci, stav 1:1 a míč na kopačce hráče, který ještě před měsícem seděl doma po červené kartě z první minuty ligového zápasu. Kušej si balon přehodil přes obránce, obstřelem trefil vzdálenější šibenici a poslal Liberec do vedení 2:1. Když pak stál před kamerou Sport.cz, usmíval se jako někdo, kdo ví, že si právě vydělal víc než tři body. „Něco jsme měli vypsaného i od pana majitele,“ přiznal. A na otázku, kolik přesně, dodal jen: „Bude to hodně tučné. Nebude to s námi mít jednoduché.“
Bonus existuje, částka ne
Kušejův výrok je důležitý tím, čím je, přímým potvrzením hráče, že Kania nad rámec běžných smluvních bonusů vypsal mimořádnou odměnu za derby výhru. V českém profesionálním fotbale jsou prémie standardní složkou smlouvy, řešenou v příloze vedle fixní odměny, jak dokládá i vzorová smlouva FAČR. Jenže tohle nebyl smluvní automat. Šlo o ad hoc motivaci od majitele, který do Liberce vstoupil v roce 2024 s vizí klubu, jenž má „nabídnout víc než peníze“.
Konkrétní částku Kušej záměrně zamlčel. Neřekl ani to, jestli šlo o fixní sumu na hlavu, nebo týmový balík. Sám přiznal, že si z toho „dělá trochu srandu“, a právě ta uvolněnost je podle nás stejně výmluvná jako samotný bonus. Hráč, který si veřejně utahuje z majitele, cítí v kabině bezpečí. A majitel, který takový vtípek nechá projít, buduje něco víc než disciplínu.
Gól, který Kušej potřeboval
Derby v Jablonci začalo pro Liberec těžce. V poločase byl stav 0:0, ale podle Kušeje se v kabině uklidnili: „Řekli jsme si, že jsme přežili první poločas a že se nám to vrátí.“ Trenér Radoslav Fodrek přidal taktické korekce, změnil rozestavení a provedl dvě střídání.
Obrat přišel ve druhém dějství. Liberec šel do vedení, Jablonec vyrovnal, a pak přišla 80. minuta a Kušejův obstřel. „Ten gól jsem už osobně potřeboval,“ řekl po zápase. Nebyla to fráze. Ještě 1. srpna dostal v domácím utkání s Teplicemi přímou červenou v první minutě za dotírání na soupeřovu rozehrávku. Po návratu do sestavy ale nastoupil od začátku proti Hradci Králové, kde přidal první asistenci v libereckém dresu, a o týden později v Jablonci rozhodl derby.
Srovnání s jeho sparťanským gólem na Letné v říjnu 2025, který sám řadil „mezi nejdůležitější a nejhezčí“, tentokrát nedělal. Jabloneckou trefu zarámoval jinak, jako důkaz restartu. Ne estetický skvost pro galerii, ale gól člověka, který si v novém klubu hledá pevnou půdu.
Liberec jako vážný pronásledovatel
Výhra v 68. podještědském derby posunula Liberec na druhé místo Chance Ligy po sedmém kole, bod za vedoucí Slavií. Tři ligové výhry v řadě a pouhé čtyři inkasované góly, nejméně v celé soutěži.
Čísla vypadají titulově, rétorika zatím ne. Kušej po Hradci zdůrazňoval, že je stále začátek sezony. Kania v letním rozhovoru pro Football Club mluvil o reinvestování a dlouhodobém budování, ne o okamžitých trofejích. Nejpoctivější rámec: Liberec je aktuálně hlavní pronásledovatel, ne hotový spolufavorit. Ale kdo má nejlepší obranu ligy a hráče, který v posledních dvou zápasech zapsal asistenci a vítězný gól, ten si zaslouží, aby ho brali vážně.
Co bude dál s Kušejem
Formálně je v Liberci na ročním hostování ze Slavie s opcí. Sám v červenci pro iDNES řekl, že jde o roční hostování s dvouletou opcí; pokud Liberec bude chtít, může ji uplatnit. Každý další rozhodující výkon tu pravděpodobnost zvyšuje.
Před příchodem pod Ještěd měl za sebou sezonu ve Slavii zakončenou bilancí pět gólů a čtyři asistence, ale i období mimo základní sestavu a ztrátu sebedůvěry. V Liberci mluví o „super partě“ a o tom, že získal zpět chuť k fotbalu. Další ligový test přijde v sobotu 12. září doma proti Mladé Boleslavi.
Kania zatím nekomentoval, kolik ho derby prémie stály. Pokud Liberec bude vyhrávat tímhle tempem, možná si na to brzy vzpomene.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl