Otec říkal, že je nevinný. Policie říká, že tlačil na dívky a prodával jejich obsah. Syn DJ Uwy v kauze Kajumi čelí tvrdému obvinění

6. června 2026 se DJ Uwa postavil před mikrofon serveru eXtra.cz a začal větou, která měla všechno vyřešit:
„To je shoda jmen.“ Když redaktor trval na tom, že nejde o shodu, ale o jeho syna, otec přepnul do jiného registru. Lukáš je prý „úplně nevinně“, pro Adama Kajumiho „nic nedělal“ a má „podepsanou mlčenlivost“. Po výslechu ho pustili domů. Jenže o tři měsíce později, na konci srpna 2026, začaly z policejního usnesení citovaného médii prosakovat pasáže, které otcovu verzi rozbíjejí větu po větě. Co říká policejní usnesení
Podle dokumentu, z něhož citoval
Expres, nebyl Vaník náhodný kameraman, který se připletl k focení. Policie ho popisuje jako placeného člena systému kolem agentury Reach Out. Měsíční odměna činila 30 tisíc korun, k tomu bonusy až 10 tisíc. Za ty peníze nejen fotil a natáčel erotický obsah, ale přenášel na dívky konkrétní požadavky platících předplatitelů, jaký typ videa chtějí, jak explicitní má být, co mají dívky udělat navíc.
Nátlak podle Národní centrály proti organizovanému zločinu obecně spočíval v hrozbách smluvních pokut a nevyplacení odměny. Dívky ke svým
profilům na OnlyFans zpravidla neměly přístup. Mírnější obsah sloužil jako promo na Instagramu a TikToku, explicitnější materiál se prodával předplatitelům. Vaník měl být článkem, který obě roviny propojoval: vyráběl obsah a zároveň tlumočil poptávku zákazníků. Scéna z léčebny
Nejtvrdší pasáž policejního usnesení, jak ji citují média, se odehrává v psychiatrické léčebně. Jedna z poškozených tam skončila s pořezanými rukami, zavázanými obvazy.
Odmítala další natáčení. Vaník jí podle její výpovědi řekl, že rány na rukou upraví přes AI a Photoshop. A že po propuštění má dodat další příspěvky.
Tenhle detail mění celý obraz. Nejde o technika, který přijel, zjistil stav dívky a odešel.
Jde, pokud výpověď obstojí u soudu, o člověka, který viděl důsledky tlaku a reagoval návrhem, jak je zamaskovat. Hierarchie kauzy a procesní stav
Oficiální sdělení NCOZ z 2. června 2026 uvádí zahájení trestního stíhání čtyř fyzických osob a jedné právnické osoby ke dni 27. května 2026. Právní kvalifikace: zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi spáchaný členy organizované skupiny. Trestní sazba se pohybuje mezi pěti a dvanácti lety.
V rámci skupiny vypadá rozložení rolí takto:
Adam Kajumi, hlavní tvář, náborář, ve vazbě. Lukáš Vaník, kameraman, fotograf, moderátor požadavků klientů, stíhaný na svobodě. Další dva obvinění, podle investigace Page Not Found jde o Adama Zachariáše a Denisu Turavininovou, rovněž stíhané na svobodě.
Redakci VIPŽivot neuniklo, že policie vyčíslila prospěch na 3,6 milionu korun a
zajistila majetek v hodnotě devíti milionů. Dozor vykonává Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. K poslednímu srpnovému dni 2026 nebyla veřejně oznámena obžaloba, případ zůstává ve fázi vyšetřování. Otcova obrana versus policejní verze
Rozpor mezi tím, co DJ Uwa řekl 6. června, a tím, co popisuje policejní dokumentace, je těžko přehlédnutelný:
DJ Uwa, 6. června 2026 Policejní usnesení (citované médii) „Pro toho Adama nic nedělal“ Smluvní odměna 30 000 Kč měsíčně + bonusy „Je v tom úplně nevinně“ Obvinění z obchodování s lidmi v organizované skupině „Podepsaná mlčenlivost“ Aktivní role v komunikaci s poškozenými a klienty
Kdo má pravdu v právním smyslu, rozhodne soud. Ale verze „nevinně přimotaného
syna známého DJ“ se v policejní dokumentaci mění na verzi člověka s vlastní, placenou a opakovanou rolí v systému, který z dívek vytěžoval obsah a prodával ho dál. Dopad za hranice celebrity rubriky
Kauza Kajumi už dávno přerostla formát bulvární zprávy. Ve Sněmovně se v roce 2026 objevil
pozměňovací návrh výslovně popsaný jako reakce na tento případ, směřující k přesnějšímu postihu digitálního sexuálního vykořisťování na online platformách. Investigace Apoleny Rychlíkové z roku 2025 rozkryla model, který fungoval na pomezí influencerské ekonomiky a sexuálního byznysu: správa cizích účtů, najatí chatteři, promo na sociálních sítích a tlak na zpeněžení intimity. Policejní zásah z května 2026 dal tomuto modelu trestněprávní rámec.
Lukáš Vaník zatím žije na svobodě a platí pro něj presumpce neviny. Výpovědi poškozených ale kreslí obraz, ve kterém slovo „kameraman“ nestačí na popis toho, co se podle nich dělo.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová