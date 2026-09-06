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Po 37. roce plodnost výrazně klesá. Lékař vysvětluje, kdy má smysl nechat si zmrazit vajíčka

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Preventivní zmrazení vajíček stále více žen vnímá jako možnost, jak si uchovat šanci na budoucí mateřství. Rozhodující ale není jen samotné zamrazení. Zásadní roli hraje především věk, ve kterém jsou vajíčka odebrána. Podle MUDr. Pavla Otevřela začíná plodnost výrazněji klesat kolem 37 let a čekat s odběrem až do čtyřicítky může šanci na budoucí dítě zásadně snížit.
Zmrazení vajíček není pojistka bez omezení. Největší roli hraje věk, ve kterém žena přijde.

Zmrazení vajíček není pojistka bez omezení. Největší roli hraje věk, ve kterém žena přijde.

Zdroj: MaVe PR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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