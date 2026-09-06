Po 37. roce plodnost výrazně klesá. Lékař vysvětluje, kdy má smysl nechat si zmrazit vajíčka

O preventivním zmrazení vajíček, takzvaném social freezingu, se v posledních letech mluví stále častěji. Využívají jej především ženy, které děti do budoucna chtějí, ale v současnosti nemají partnera, vhodné rodinné podmínky nebo mateřství z jiného důvodu odkládají.
Jenže právě čas hraje v tomto případě zásadní roli. Žena může mít pravidelnou menstruaci a cítit se zcela zdravá, přesto už její zásoba i kvalita vajíček mohou postupně klesat. Na nejčastější otázky spojené se zmrazením vajíček nám odpovídal MUDr. Pavel Otevřel, vědecký sekretář Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.
V jakém věku je z medicínského hlediska nejlepší začít o preventivním zmrazení vajíček uvažovat?
Z medicínského hlediska je vhodné o zmrazení vajíček uvažovat co nejdříve. Ideální je podstoupit odběr nejlépe do 32 let. S přibývajícím věkem totiž klesá počet i kvalita vajíček, přičemž věk je nejvýznamnějším rizikovým faktorem plodnosti.
Existuje věk, kdy už social freezing ztrácí většinu svého smyslu, přestože jej lze technicky ještě provést?
Technická překážka v zásadě není a odběr a zamrazení oocytů lze technicky provést i ve vyšším věku. S věkem ale přibývají další onemocnění a může být rizikovější například celková anestezie. To hlavní však je, že se při stimulaci daří získat menší počet vajíček a jejich kvalita je horší. Tím se snižuje pravděpodobnost, že z rozmrazených vajíček vznikne embryo a následně se narodí dítě.
Jak rychle skutečně klesá kvalita a počet vajíček po třicítce a po pětatřicítce?
První výraznější zlom nastává přibližně kolem 37 let. Další velký zlom přichází kolem 42 let, kdy už se šance na otěhotnění a získání kvalitních vajíček začíná blížit velmi nízkým hodnotám.
Setkáváte se s ženami, které přicházejí na zmrazení vajíček podle vás příliš pozdě? Jaký věk je dnes nejčastější?
Ano. Podle zkušeností lékařů přicházejí některé ženy na zmrazení vajíček poměrně pozdě, některé dokonce až před čtyřicítkou. Na naší klinice se průměrný věk pohybuje kolem 36 až 37 let.
Kolik vajíček je ideální zmrazit, aby měla žena v budoucnu rozumnou šanci na narození dítěte? Stačí zpravidla jeden odběr?
Neexistuje univerzální počet vajíček, který by ženě zaručil narození dítěte. Pravděpodobnost úspěchu závisí především na jejím věku. Pokud se podaří včas odebrat přibližně 10 až 15 kvalitních vajíček, jde zpravidla o dobrou rezervu pro narození jednoho dítěte.
U mladších žen lze podle lékaře podobný počet získat někdy již během jedné stimulace. Ve vyšším věku už ale může být nutné celý proces opakovat. Existují také aplikace založené na publikovaných studiích, které dokážou podle věku ženy a počtu zamrazených vajíček odhadnout pravděpodobnost narození dítěte.
Jak dlouho mohou být vajíčka zmražená a ovlivňuje délka jejich skladování jejich kvalitu?
Díky moderním metodám kryokonzervace na délce skladování vajíček prakticky nezáleží a jejich kvalita se v čase nemění. Zásadní je především to, v jakém věku byla vajíčka odebrána a jak kvalitní v tu chvíli byla.
Má smysl nechat si před rozhodnutím změřit AMH? Co tento údaj ženě skutečně řekne?
U žen, které váhají, zda jsou vhodnými kandidátkami pro social freezing, může znalost hodnoty AMH pomoci. Čím nižší je hodnota, tím větší smysl může mít zamrazení oocytů.
Hodnota AMH neboli antimülleriánského hormonu se používá jako jeden z ukazatelů ovariální rezervy. Sama o sobě ale neříká vše o kvalitě vajíček ani nezaručuje budoucí otěhotnění.
Může mít třicetiletá žena výrazně nižší zásobu vajíček než žena ve vyšším věku? Jak velké jsou mezi ženami individuální rozdíly?
Ano. Ovariální zásoba je mimo jiné daná geneticky a ovlivnit ji mohou například prodělané operace nebo endometrióza. Rozdíly mezi jednotlivými ženami mohou být zásadní. Čtyřicetiletá žena může mít hodnoty zásoby vajíček podobné pětadvacetileté a naopak.
Jak se liší šance ženy, která si nechala vajíčka odebrat například ve 30 letech a použije je ve 40 letech, oproti ženě, která řeší odběr až ve 40 letech?
Zásadní je věk ženy v době odběru vajíček, nikoli délka jejich skladování. S přibývajícím věkem totiž klesá počet i kvalita vajíček. Přesný rozdíl nelze podle lékaře bez konkrétních údajů jednoduše vyčíslit.
Orientačně ale může být šance u vajíček odebraných kolem třiceti let výrazně vyšší. Dá se odhadnout, že rozdíl může být až desetinásobný ve prospěch ženy, která si vajíčka nechala odebrat ve třiceti letech.
Má pozdější těhotenství ze zmrazeného vajíčka stejná zdravotní rizika jako jiné těhotenství ženy ve vyšším věku?
Ano. Z pohledu zdravotních rizik pro ženu se takové těhotenství od jiného těhotenství ve vyšším věku zásadně neliší. Zmrazení vajíček tedy může uchovat biologický věk samotných vajíček, nikoli však biologický věk ženy v době těhotenství.
Může žena sama podle nějakých příznaků poznat, že se její plodnost začíná snižovat?
Pravidelný menstruační cyklus sám o sobě nevypovídá o množství ani kvalitě vajíček. Žena proto podle pravidelnosti menstruace nemůže spolehlivě poznat, jak na tom se svou zásobou vajíček je. To lze zjistit pouze pomocí odborného vyšetření. Pokles plodnosti tedy nemusí doprovázet žádné zjevné varovné signály.
Co byste doporučil ženě kolem 30 až 35 let, která dítě do budoucna chce, ale zatím nemá partnera nebo vhodné podmínky pro mateřství?
Pokud žena dítě do budoucna chce, ale zatím nemá vhodné podmínky nebo partnera, je vhodné o preventivním zmrazení vajíček uvažovat včas. Ideálně by k odběru mělo dojít do 32 let, protože s věkem klesá počet i kvalita vajíček. Věk je přitom nejvýznamnějším rizikovým faktorem plodnosti. Rozhodnutí o zmrazení vajíček je vždy individuální a samo o sobě nezaručuje, že žena v budoucnu dítě skutečně bude mít. Může jí však vytvořit další možnost, jak si uchovat vajíčka z období, kdy byla jejich kvalita z biologického hlediska vyšší.
autorský text, rozhovor, vlastní dotazování, MaVe PR