Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků

Poslední srpnový víkend přinesl do Věčného města zvláštní vzrušení. Hotel Hilton Rome Airport opět otevřel své brány známým
thajským BL párům i jejich fanouškům, kteří přijeli z celé Evropy, aby se setkali se svými oblíbenými herci. Nic z toho by nebylo možné bez odhodlání týmu Jus in Bello, který i nadále vytváří příležitosti pro setkání diváků s umělci a proměňuje jejich společnou vášeň v reálné zážitky.
Mezi třemi páry, které se akce zúčastnily, byli i Joong Archen Aydin a Dunk Natachai Boonprasert, známí jako JoongDunk. Ti jsou proslulí svou chaotickou energií, přirozenou chemií a nenucenou dynamikou na obrazovce i mimo ni. Jejich druhé setkání s fanoušky v Římě bylo dokonalým odrazem tohoto pouta. Dvojice naplnila sál hravou energií, spontánními vtipy, hrami a spoustou nezapomenutelných momentů, včetně perfektně sladěných outfitů.
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My z AsianStyle jsme měli to štěstí, že nám Joong a Dunk poskytli exkluzivní rozhovor, ve kterém otevřeně promluvili o své společné cestě, postavách, které ztvárnili, náročných scénách a o tom, jak dobíjejí energii po vyčerpávajícím harmonogramu. Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali Joongovi a Dunkovi, GMMTV a týmu Jus in Bello, že nám tuto příležitost umožnili.
A nyní se pojďme podívat, co nám Joong a Dunk prozradili.
Vyzkoušeli jste si mnoho různých žánrů – od nevinného školního románku ve Star in My Mind přes dynamiku enemies-to-lovers v The Heart Killers až po akční kriminální příběh v Dare You to Death. Která postava je podle vás nejblíže vaší skutečné osobnosti a proč?
Joong: Všechny tři postavy se ode mě v mnoha ohledech dost liší. Jediným společným aspektem je asi jen to, že jsem si ve Star in My Mind zahrál studenta. Kromě toho jsou jejich osobnosti a zkušenosti velmi vzdálené od těch mých, takže bylo zajímavé prozkoumat každou z nich a vstoupit do jejich světů.
Dunk: Upřímně řečeno, žádná z mých postav mi není podobná. Možná tam jsou určité aspekty, se kterými se dokážu ztotožnit, ale v tuto chvíli bych řekl, že nejvíce se mi podobá postava Kamin. Má tendenci všechno promýšlet krok za krokem a při rozhodování se opírá o logiku a své zásady. Myslím, že to docela odpovídá tomu, jak k věcem přistupuji v reálném životě.
https://www.youtube.com/watch?v=LbxTzpWqGWE
Existuje ještě nějaká konkrétní emoce nebo typ scény, která pro vás jako herce představuje největší výzvu? Jak se na takové momenty připravujete?
Joong: U emotivních scén, zejména u dlouhých záběrů, je příprava velmi důležitá. Musím znát svůj text opravdu dobře a být plně soustředěný ještě předtím, než vstoupím na plac. Také se snažím si vyčistit mysl a napojit se na emoce své postavy, abych v daném okamžiku dokázal zůstat po celou dobu natáčení.
Dunk: Řekl bych, že akční scény, protože jsem dosud neměl moc příležitostí si je vyzkoušet. Souboje nebo složitější choreografie plné kopů a úderů jsem ještě nezažil, takže bych nad nimi rád strávil více času na workshopech, abych si to nacvičil. Také mám pocit, že akce vyžadují velkou důvěru mezi herci, zejména když s někým tak úzce spolupracujete. Rád bych tento žánr prozkoumal, jelikož si myslím, že tyto scény potřebují docela dost přípravy, aby vypadaly přesvědčivě a zároveň byly bezpečné.
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Letos jste dosáhli obrovského milníku, když jste vyprodali svůj první Fancon v Bangkoku. Nyní, když jste dosáhli něčeho tak významného, jaký je váš další cíl? Máte ještě nějaký sen, který stále čeká na vyškrtnutí z vašeho seznamu přání?
Joong: Velice rád bych se vydal se skupinou JASP.ER na turné.
Dunk: Chtěl bych si vyzkoušet práci na projektech s úplně novou partnerskou dynamikou na obrazovce. Rád bych prozkoumal rozmanitější role a ztělesnil různé typy postav. Také mě opravdu láká herectví ve filmu, kde bych zažil jiný styl vyprávění příběhu.
https://www.youtube.com/watch?v=Zezj30oOUds
I když vás fanoušci často vídají pohromadě, oba máte spoustu aktivit i každý zvlášť. Joongu, ty jsi členem skupiny JASP.ER, a Dunku, ty provozuješ svou pekařskou síť Navori. Jak si při tak nabitém programu obvykle odpočinete a načerpáte nové síly?
Joong: Když mám čas na odpočinek, považuji za opravdu důležité se pořádně vyspat. Také rád chodím na místa, kde jsem obklopen přírodou, třeba do hor nebo k moři. Dává mi to možnost na chvíli se odpojit od sociálních sítí a udělat si malou digitální očistu.
Dunk: Pro mě je to rozhodně vaření. Baví mě zkoušet nové recepty a testovat různé chutě. Vaření má tolik kroků, než jídlo konečně dokončíte, a já si opravdu užívám celý ten proces experimentování, vylepšování a sledování, jak se finální výsledek postupně skládá dohromady.
Fanoušci často mluví o vaší přirozené chemii před kamerami i mimo ně. Jaká maličkost, kterou ten druhý udělá, vám dokáže zlepšit den?
Joong: Mě dělá šťastným už jen to, že lidé, na kterých mi záleží, dělají to, co milují.
Dunk: Pro mě jsou to asi dny, kdy ho vidím v opravdu dobré náladě. Vidět ho šťastného a v pohodě dělává šťastným i mě. Je vždycky hezké, když můžeme takovou pozitivní energii vzájemně sdílet.
https://www.youtube.com/watch?v=jfagnr691kE
Abychom to před naší poslední otázkou zakončili něčím lehčím… Kdybyste si mohli vyměnit život s nějakou fiktivní postavou, kdo by to byl a proč?
Joong: Kdybych mohl být jednou postavou na jeden den, asi bych si vybral Khabkluena ze Star in My Mind, protože má všechno – je bohatý, pohledný, klidný a vyrovnaný.
Dunk: Rád bych si zkusil prožít den jako Khun Thee. Myslím, že by byla zábava prozkoumat jeho svět a zkusit si jeho komediální náturu na vlastní kůži. Neměl jsem moc příležitostí hrát takové postavy, takže by to pro mě byla zajímavá výzva.
Díky obrovskému zájmu vašich evropských fanoušků se vracíte do Říma už podruhé. Jaký je to pocit vědět, že tu máte tak oddanou fanouškovskou základnu? Je nějaká další evropská země nebo město, které byste někdy rádi navštívili?
Joong: Vrátit se do Říma a znovu všechny vidět mě dělá neuvěřitelně šťastným. I když žijeme tak daleko od sebe, měli jsme šanci se znovu setkat, a nevím, jestli a kdy budeme mít další takovou příležitost. Proto jsou pro mě všechny tyto okamžiky nesmírně vzácné a důležité.
Nikdy bych si neuměl představit, že mě lidé z druhé strany světa, kteří pro mě kdysi byli naprostými cizinci, budou tak moc podporovat. Ať se snažím jakkoli vám to oplatit, mám pocit, že to nikdy nebude stačit v porovnání s tím, kolik lásky jste mi dali. Opravdu doufám, že se budeme moci brzy zase vidět. Děkuji vám, že tu pro mě vždycky jste.
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Dunk: Vždycky se cítím neuvěřitelně šťastný, poctěný a dojatý, když mám příležitost zúčastnit se setkání s fanoušky. Opravdu vnímám a vážím si veškeré lásky a podpory, kterou mi všichni projevujete. Moc vám děkuji za to, že za mnou vždy stojíte. Cestování za fanoušky do různých zemí mi vždy dodává spoustu pozitivní energie, kterou si pokaždé odvezu s sebou zpět.
Co se týče zemí, které bych rád navštívil, upřímně řečeno, rád bych jel kamkoli! Už od malička jsem snil o tom, že budu objevovat různé země a na vlastní kůži poznávat jejich kulturu. Doufám, že budu mít příležitost navštívit co nejvíce míst.
Zdroje: Autorský text – rozhovor s Joong Archen Aydin & Dunk Natachai Boonprasert pro Asianstyle.cz, GMMTV, Jus in Bello