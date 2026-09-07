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Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků

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Evropští fanoušci měli další příležitost setkat se s Joongem a Dunkem v Římě, kam se tato oblíbená thajská dvojice vrátila na své druhé setkání s publikem. Opět dokázali, proč si jejich chemie podmanila srdce lidí po celém světě – a my jsme měli to štěstí, že nám poskytli exkluzivní rozhovor.
Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků

Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků

Zdroj:
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