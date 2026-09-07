Každý čtvrtý rodič říká dítěti věty, které mohou pokazit jeho vztah k jídlu

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Každý čtvrtý rodič říká dítěti věty, které mohou pokazit jeho vztah k jídluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Věty jako "Musíš všechno dojíst" nebo "Tohle už ti stačí" patří v českých domácnostech k běžnému repertoáru. Průzkum společnosti EMCO, který v červenci zachytil…
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Turnov má od letošního září jasná pravidla pro spolupráci s investory. Město na Semilsku schválilo zásady,...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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