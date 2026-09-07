15 let od tragédie hokejistů Jaroslavle: Na palubě byl i Josef Vašíček z Brodu

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Byla zrovna středa 7. září 2011, když se Českem šířila zpráva o pádu letadla s hokejisty Lokomotivu Jaroslavl. Na palubě byli i čeští mistři světa Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček. Všichni tři byli na vrcholu kariéry, hráli v silném týmu KHL a zrovna letěli do Minsku na první zápas sezóny 2011/2012.
Josef Vašíček se narodil 12. září 1980 v Havličkově Brodě, krutou ironií osudu se pietní shromáždění několika tisíc fanoušků na Staroměstském náměstí konalo 11. září 2011. Čísla hráčů 4, 15 a 63 následně byla navždy vyřazena z reprezentace. Vašíček dosáhl velkých úspěchů, v roce 2006 s Carolinou Hurricanes vybojoval slavný Stanley Cup. Byl členem reprezentace při zlatém šampionátu ve Vídni 2005, kde tehdy kvůli výluce NHL hráli největší světové hvězdy. Zlato slavil i v roce 2000, kdy byl členem výběru do dvaceti let.
Paradoxně ve svých třiceti letech už přemýšlel o konci kariéry. „Už jsem z toho všeho zničený, trápí mě třeba bolesti zad,“ řekl tehdy Josef Vašíček. Ostatně také Karel Rachůnek před sezónou zvažoval nabídku Sparty Praha, kde by hrál se svými bratry, rovněž rodák z Jindřichova Hradce Jan Marek mluvil o poslední sezóně v Rusku a nijak se netajil svým strachem z létání. To ale bylo nedílnou součástí KHL.
Nejsilnější tým v historii
Josef Vašíček patřil v době tragédie mezi nejlepší hráče kontinentální ligy. V roce 2010 i 2011 hrál Utkání hvězd, v roce 2011 byl nejlepším nahrávačem a nejproduktivnějším hráčem v playoff. „Karla Rachůnka jsem vedl už v Dynamu Moskva, kde jsme se potkali. Byl to jasně nejlepší bek z týmu Lokomotivu. Podobně i Josef Vašíček, byl nejlepší v bodování, v jedné pětce s ním hrál Paľo Demitra, byli vynikající,“ vzpomínal na hokejisty trenér Vladimír Vůjtek, který v Lokomotivu Jaroslavl působil do sezóny 2010/2011. Podle něj měl tým v době tragédie nejsilnější tým v historii a ty nejvyšší ambice.
Hokejisté Lokomotivu Jaroslavl letěli třímotorovým proudovým letounem Jakovlev Jak-42D ve VIP salónní verzi pro 73 pasažérů a posádku. Nehoda se stala za slunného dne těsně před čtvrtou hodinou odpoledne místního času. Podle vyšetřování druhý pilot neúmyslně brzdil, stroj se podařilo dostat do vzduchu, krátce potom se však zřítil. Dle prezidenta Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela šlo o nejtemnější den v dějinách hokeje.
Smutnou dohrou tragédie pak byly soudní spory mezi rodiči Josefa Vašíčka a jeho snoubenkou. Na Vašíčka loni navázal brankář Vítek Vaněček, který vybojoval Stanley Cup s týmem Florida Panthers. Do rodného Havlíčkova Brodu pak přijel se slavným pohárem. „Znamená to pro mě opravdu hodně. Vím, že poprvé ho sem vzal Josef Vašíček a doteď máme fotku ve sklepě, na níž jsem byl jako malý. Bohužel se stalo, co se stalo... Ale vím o tom, že jsem teď druhý člověk, který sem Stanley Cup přivezl. A jsem za to hrozně rád," řekl dojatě Vaněček.