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15 let od tragédie hokejistů Jaroslavle: Na palubě byl i Josef Vašíček z Brodu

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Patnáct let dnes odpoledne uplyne od tragického pádu letadla s kompletním hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl. V Rusku tehdy zahynuli také tři čeští hokejisté na vrcholu své kariéry, mezi nimi Josef Vašíček z Havlíčkova Brodu.
15 let od tragédie hokejistů Jaroslavle: Na palubě byl i Josef Vašíček z Brodu

15 let od tragédie hokejistů Jaroslavle: Na palubě byl i Josef Vašíček z Brodu

Zdroj: Facebook Lokomotivu Jaroslavl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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