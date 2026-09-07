Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku

Postup je prostý. Do misky nasypat sůl, zalít olivovým olejem, vstoupit do vany nebo sprchy, směsí natřít celé tělo a spláchnout teplou vodou. Takhle ho česká dabérka a herečka popsala v rozhovoru pro
Lifee.cz už v březnu 2022. Recept jí „před lety“ předala kamarádka. Co přesně peeling dělá, a co už ne
Sůl v receptu funguje jako mechanický exfoliant: obrušuje odumřelé buňky na povrchu kůže. Olivový olej zanechává na těle mastný film, který dává pocit vláčnosti a hladkosti.
Výsledek je okamžitě viditelný, pokožka vypadá hladší, měkčí, promazanější. Jenže to není totéž co omlazení. Žádná klinická studie neprokázala, že domácí solný peeling s olivovým olejem dokáže nahradit anti-age péči, zpomalit stárnutí kůže nebo vyrovnat vrásky. Efekt je kosmetický a dočasný. Nejen Zawadská: olivový olej u dalších českých celebrit
Olivový olej jako součást péče o tělo se v českém celebrity prostředí objevuje opakovaně, ale motivace se liší.
Ilona Svobodová po něm sahá hlavně při alergických reakcích na běžnou kosmetiku. Když jí konvenční přípravky podráždí kůži, vrací se k oleji jako k nouzovému řešení. Denisa Barešová míchá bohatší směs: kávový lógr, přírodní cukr, CBD olej a k tomu olivový olej. Říká, že její peeling snese i na obličeji, to je ale individuální tolerance, ne obecné pravidlo. Klára Doležalová k olivovému oleji přistupuje z úplně jiné strany. S manželem provozuje vlastní produkci bio olivového oleje z chorvatských olivovníků. Konkrétní rituál péče o pleť ale veřejně nepopisuje.
Zawadská je z nich nejminimalističtější. Dvě ingredience, žádné CBD, žádný cukr, žádný kávový lógr.
Co říkají dermatologové, a kde je potřeba opatrnost
Americká akademie dermatologie doporučuje u mechanické exfoliace jemné krouživé pohyby po dobu zhruba třiceti sekund a oplach vlažnou, nikoli horkou vodou. Ihned po peelingu je důležité pokožku hydratovat.
Zásadní varování se týká typu pleti. Mechanický peeling může být příliš dráždivý pro suchou, citlivou a aknózní kůži. U atopického ekzému je situace ještě komplikovanější: studie publikovaná v Pediatric Dermatology (Danby et al., 2013) popsala u dospělých dobrovolníků zhoršení integrity kožní bariéry po topické aplikaci olivového oleje ve srovnání se slunečnicovým. Britská NHS ve svém formuláři emoliencií uvádí, že pro používání přírodních olejů na atopickou kůži není silný důkaz a olivový olej může bariéru narušit.
Zdroj fotografie: Nextfoto Kolik to stojí a jak na to doma
Cenová dostupnost je skutečně silný argument. V běžném českém supermarketu aktuálně vychází půllitr extra panenského olivového oleje na zhruba 160 korun, kilogram mořské soli na 32 korun. Základní sestava tedy stojí kolem 193 korun a vystačí na desítky aplikací.
Přesný poměr soli a oleje Zawadská nikdy veřejně nespecifikovala. Orientační vodítko nabízí třeba portál dm.cz: na tělový peeling přibližně 100 ml olivového oleje a dvě lžíce mořské soli, ideálně hrubozrnné. Výsledkem má být hustší pasta, ne řídká kaše. Nanášet na vlhkou kůži, jemně kroužit, spláchnout vlažnou vodou, poté namazat hydratačním krémem.
Pro obličej tento typ scrubu podle dermatologů vhodný spíše není, sůl je příliš hrubá a olivový olej může ucpávat póry. Zawadská ostatně mluví výslovně o celém těle, ne o tváři.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová