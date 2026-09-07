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Sůl, olej a vana, nic víc nepotřebuju. Zawadská v 67 letech prozradila svůj domácí recept na mladší pokožku

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Dvě suroviny z kuchyně, žádný salon, žádné tisícovky. Valérie Zawadská si tělový peeling míchá sama a dělá to už roky.
Herečka Valérie Zawadská

Herečka Valérie Zawadská

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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