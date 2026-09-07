Zelí rostlo do hlávek sotva jako pěst. Pak děda přidal do zálivky dvě suroviny a teď každá hlávka váží přes 4 kilo

Zelí, které je nedílnou součástí české kuchyně, bývá v zahradách k vidění poměrně často. To domácí totiž trumfne většinu komerčně vypěstovaných hlávek chutí i obsahem vitamínů (a samozřejmě také cenou). Ovšem dosažení bohaté a kvalitní úrody zelí vyžaduje kombinaci několika osvědčených pěstitelských technik.
Životně důležitá role zalévání
Správné a důsledné zalévání je základem pro pěstování zelí s robustními hlávkami a bohatou chutí. A jak na to? Po přesazení sazenic zelí do volné půdy je
doporučujeme zalévat je po dobu prvních dvou týdnů každé 2 až 3 dny. Použijte přibližně 7 až 8 litrů na metr čtvereční plochy výsadby. Jakmile se rostliny uchytí, můžete postupně snížit frekvenci zalévání na jednou týdně, zejména za chladnějšího počasí.
U raných odrůd zelí by se mělo se zálivkou začít v červnu, zatímco pozdním odrůdám prospěje zálivka v srpnu. Optimální doba pro zalévání je brzy ráno nebo večer, a to teplou vodou, aby byl kořenový systém rostliny dobře hydratovaný.
Jak na správné kypření půdy
Podobně jako jiným plodinám se i
zelí daří, pokud se pěstuje v dobře provzdušněné a kypré půdě. Pravidelné kypření půdy kolem rostlin zelí slouží k podpoře zdravého vývoje kořenů, lepšímu pronikání vody a celkovému zlepšení vitality rostlin. Těchto výhod dosáhnete tak, že po zalévání nebo dešti půdu zkypříte do hloubky 5 až 8 cm, přičemž mezi jednotlivými kypřeními musí být interval 6 až 7 dní. Zdroj fotografie: Depositphotos
Kromě toho přibližně tři týdny po přesazení zelí do volné půdy proveďte proces známý jako „pilling“, který spočívá v udusání půdy kolem základny rostlin. Tento postup opakujte přibližně o 8 až 10 dní později, abyste podpořili správný růst svých zelných hlávek.
Výživa bohatá na živiny
V průběhu všech fází růstu vyžaduje zelí pravidelné hnojení, aby byla zajištěna bohatá úroda. Je třeba sledovat jeho vývoj a podle toho hnojení přizpůsobit. Když se začnou tvořit hlávky zelí, je čas vsadit na hnojiva bohatá na dusík a draslík. Použijte močovinu v dávce
8 gramů na metr čtvereční a chlorid draselný (potaš) v dávce 15 gramů na metr čtvereční. Tyto živiny přispívají k silné tvorbě hlávek a celkové vitalitě rostlin. Kromě konvenčních hnojiv zvažte také použití organického způsobu hnojení. Zdroj fotografie: Freepik
Roztok bohatý na živiny vytvoříte zředěním prasečího hnoje ve vodě (v poměru 4 až 5 dílů vody na 1 díl hnoje) a přidáním 30 až 40 gramů dřevěného popela. Tento roztok lze aplikovat na pět rostlin zelí, přičemž na jednu dávku se použije přibližně jeden kbelík. Pokud všechny tyto kroky dodržíte,
budete se moci již brzy těšit z úrody chutného a šťavnatého zelí, které najde v kuchyni četná využití (a jak bonus také dlouho vydrží uskladněné). A to jsou výhody, o které stojí za to při péči o zeleninovou zahradu tak trochu bojovat. A s péčí o řepu vám může pomoci i obyčejný Aspirin.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři