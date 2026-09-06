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Největší evropská knihovna pro milovníky okultních věd

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Zdálo by se, že ve 21. století bude dominovat umělá inteligence, exaktní věda a empirické poznání. Možná tom tak je. Existují však stále ještě místa, kde jsou vyznávány jiné způsoby vnímání reality. Jedním z nich je i Ritmanova knihovna.
Největší evropská knihovna pro milovníky okultních věd

Největší evropská knihovna pro milovníky okultních věd

Zdroj: [email protected] / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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