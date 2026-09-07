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Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

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Císařové ve starověké Číně považovali horu Tchaj-šan za syna nebeského císaře. Byli přesvědčeni, že je to právě tato hora, která jim propůjčuje vládnoucí autoritu. Od roku 219 př. n. 1. prý její svahy zlezlo a synovi nebes vzdalo úctu 72 císařů!
Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů

Zdroj: ChinaImages / Depositphotos
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