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Staroegyptská medicína byla plná podivných praktik. Přesto však měla nižší úmrtnost než v evropských nemocnicích do poloviny 20. století

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Staroegyptská medicína patří mezi nejstarší zdokumentované. Praktikovala se od konce 4. tisíciletí př. n. l. a zahrnovala mimo jiné chirurgické úkony, oční i zubní lékařství. Významně ovlivnila utváření lékařského myšlení u Řeků a Římanů.
Staroegyptská medicína byla plná podivných praktik. Přesto však měla nižší úmrtnost než v evropských nemocnicích do poloviny 20. století

Staroegyptská medicína byla plná podivných praktik. Přesto však měla nižší úmrtnost než v evropských nemocnicích do poloviny 20. století

Zdroj: Ernest Board / Creative commons, CC-BY
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