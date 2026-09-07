Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Leonardo da Vinci aneb muž, který svým myšlením předběhl dobu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes není na světě snad nikdo, kdo by neznal jméno světoznámého vynálezce, malíře a vědce Leonarda da Vinciho. Jeho umění je dnes vysoce ceněno, ale lidé v jeho době to viděli jinak.
Leonardo da Vinci aneb muž, který svým myšlením předběhl dobu

Leonardo da Vinci aneb muž, který svým myšlením předběhl dobu

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů
Na posvátnou horu, kam se chodí prosit o početí, vyšplhalo 72 císařů
Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií
Velká čínská zeď nikdy nezabránila nájezdníkům vstoupit do Číny: Přesto se jedná o významnou památku s bohatou historií

Velká čínská zeď se nedá přehlédnout. Její stavba trvala mnoho staletí a udává se, že započala v pátém...

Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy
Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy

Planeta Země je plná záhad. Potýká se s největšími a nejnebezpečnějšími zvířaty, s lidmi, jejichž výšky...

Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány
Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány

Malá dánská vesnice Jelling severozápadně od Velje byla sídlem prvních vikingských panovníků. Tehdejší...

Podzemní svět Derinkuyu – turecká verze králičí nory do Říše divů
Podzemní svět Derinkuyu – turecká verze králičí nory do Říše divů

Turecko zažívalo po celou dobu své historie bouřlivé časy. Zdejší obyvatelé museli často čelit válečným...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.