Nejlepší nepečený dezert ke kávě: Krémový karamelový cheesecake s ořechy ohromí každou vaši návštěvu

Karamel, křupavé ořechy a sametový krém představují kombinaci, která spolehlivě zvedne náladu každému milovníkovi sladkého. Ačkoliv má klasický pečený cheesecake své kořeny až ve starověkém Řecku a svou moderní tvář získal v New Yorku díky smetanovému sýru, jeho nepečené variace jsou naprostým hitem dnešní doby. Využití sladkého karamelu a vlašských ořechů navíc dezertu dodává příjemný nádech tradičních českých moučníků, takže se v něm skvěle potkává moderní cukrařina s chutěmi, které známe z dětství.
Nepečený karamelový cheesecake s ořechy si vás získá hlavně tím, jak dokonale hraje na strunu kontrastů. Základ ze sušenek a oříšků příjemně křupe, zatímco uvnitř se schovávají dvě vrstvy nadýchané tvarohové náplně – jemná světlá s bílou čokoládou a bohatá karamelová. Vše korunuje tekutá karamelová poleva a hořká čokoláda na povrchu. Je to přesně ten typ dezertu, který si vytáhnete z lednice na rodinné oslavě nebo k víkendové kávě a všem přítomným vyrazíte dech, aniž byste museli na minutu zapínat troubu.
Recept navíc nabízí velký prostor pro vlastní nápaditost. Vlašské ořechy můžete jednoduše vyměnit za pražené lískové oříšky, slané arašídy nebo pekanové ořechy, které si s karamelem rozumí přímo fantasticky. Pokud máte rádi rafinovanější chutě, zkuste do karamelové polevy přisypat špetku kvalitní vločkové mořské soli. Vznikne tak oblíbený slaný karamel, který dokáže sladkost celého dortu nádherně vyvážit.
Máslové sušenky a vlašské ořechy rozmixujte najemno. Přidejte rozpuštěné máslo a vše důkladně promíchejte, aby vznikla kompaktní směs. Natlačte ji rovnoměrně na dno dortové formy o průměru 24 cm a dejte alespoň na 15 minut do chladničky.
Želatinu nasypte do studeného mléka a nechte ji přibližně 10 minut nabobtnat. Potom ji za mírného zahřívání rozpusťte, ale nenechte ji vařit. Nechte ji krátce zchladnout, aby nebyla horká při přidávání do tvarohové směsi.
Bílou čokoládu nalámejte na menší kousky a pomalu ji rozpusťte ve vodní lázni. Tvaroh prošlehejte s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do hladké konzistence. Přidejte rozpuštěnou čokoládu a dobře promíchejte.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte do pevné šlehačky. Do tvarohové směsi nejprve zašlehejte vlažnou rozpuštěnou želatinu a potom opatrně vmíchejte šlehačku. Pracujte rychle, protože želatina začne směs postupně zpevňovat.
Tvarohovou náplň rozdělte na dvě části. Do jedné vmíchejte 250 g karamelového kondenzovaného mléka a druhou ponechte světlou. Na vychlazený sušenkový základ rozetřete světlou část náplně a posypte ji nahrubo nasekanými vlašskými ořechy.
Na ořechy opatrně rozetřete karamelovou část náplně a povrch uhlaďte. Cheesecake dejte alespoň na 6 hodin do chladničky, ideálně přes noc. Mezitím připravte obě polevy.
Cukr a vanilkový cukr nasypte do hrnce se silným dnem a nechte je na středním ohni rozpustit. Jakmile vznikne zlatavý karamel, opatrně přidejte vodu a máslo a míchejte, dokud se směs nespojí. Potom po částech přilijte smetanu a za stálého míchání krátce povařte, až vznikne hladká karamelová poleva.
Hořkou čokoládu nalámejte a rozpusťte společně se smetanou. Karamelovou polevu nechte mírně zchladnout a potom ji nalijte na vychlazený cheesecake. Čokoládovou polevou vytvořte na povrchu několik nepravidelných pruhů nebo jednoduchý vzor.
Nepečený karamelový cheesecake s ořechy vraťte ještě alespoň na 30 minut do chladničky, aby poleva zpevnila. Před podáváním ho opatrně vyjměte z formy a nakrájejte ostrým nožem na 12–14 porcí. Uchovávejte ho v chladu, aby náplň zůstala pevná a krémová.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová