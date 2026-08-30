Na internetu jsem našla recept na výbornou žampionovou krémovou polévku – rychlá, jednoduchá a plná chuti

Houbové polévky mají v naší gastronomii neotřesitelné místo a provázejí české domácnosti od nepaměti. Zatímco klasická bramboračka nebo kulajda sází na kousky zeleniny a kyselkavou chuť, sametově krémové verze mají svoje kořeny ve francouzské vysoké kuchyni. Právě tamější šéfkuchaři přišli s nápadem skloubit zemité tóny lesních plodů či žampionů s poctivou smetanou a čerstvými bylinkami. Zjemnění vývaru smetanou a doplnění o aromatický tymián vytvořilo kombinaci, která se rychle zabydlela po celé Evropě jako dokonalé zahřívací jídlo pro chladnější dny.
Tato verze spojuje to nejlepší z obou světů – lahodnou krémovost a poctivou strukturu. Česnek s tymiánem dodávají lesnímu aromatu neskutečnou hloubku a šmrnc, zatímco část ponechaných celých kousků hub se postará o to, že polévka není jen nudným pyré. Je to přesně ten typ talíře, který pohladí po duši po dlouhé podzimní procházce, spolehlivě zasytí k obědu a svými hřejivými tóny provoní celý domov.
Pokud rádi experimentujete, polévka nabízí spoustu prostoru pro obměny. Místo běžných žampionů můžete sáhnout po směsi lesních hub, hříbkách nebo lentičce (hlívě ústřičné), která polévce dodá ještě intenzivnější chuť. Pro luxusnější podávání se skvěle hodí přisypat při servírování dokřupava opečené chlebové krutony, opražená slunečnicová semínka nebo polévku zlehka pokapat trochou lanýžového oleje, který její aroma posune na restaurační úroveň.
Žampiony očistěte a nakrájejte na tenké plátky. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, česnek nasekejte nebo prolisujte. V hrnci rozehřejte olivový olej s máslem, přidejte cibuli, sůl a pepř a restujte přibližně 2 minuty, dokud nezměkne.
Do hrnce přidejte polovinu nakrájených žampionů a restujte je přibližně 5 minut. Potom přidejte zbytek hub a pokračujte dalších 5 minut. Nakonec vmíchejte česnek a krátce ho orestujte, aby se rozvoněl, ale nezhořkl.
Přilijte zeleninový vývar a přidejte sušený tymián. Přiveďte polévku k varu, potom teplotu zmírněte a pod pokličkou vařte přibližně 15 minut. Houby během vaření změknou a uvolní do vývaru svou výraznou chuť.
Hrnec odstavte z plotny a nechte polévku několik minut zchladnout. Přibližně dvě třetiny polévky rozmixujte ponorným mixérem dohladka a potom ji vraťte zpět do hrnce. Díky tomu zůstane část hub v polévce v kouscích a výsledná konzistence nebude úplně hladká.
Polévku znovu krátce zahřejte, ale už ji prudce nevařte. Přilijte smetanu ke šlehání a podle chuti upravte množství soli a pepře. Smetanu už jen krátce prohřejte, aby polévka zůstala jemná a krémová.
Krémovou houbovou polévku s česnekem rozdělte do misek a posypte nasekanou petrželkou. Nejlepší je podávat ji ihned, dokud je horká a krásně voní po houbách, česneku a tymiánu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová