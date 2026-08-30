Bramborové knedlíky – absolutní klenot české kuchyně. S touto náplní a opraženou slaninou chutnají zaručeně nejlíp

Poctivé plněné knedlíky jsou absolutní srdcovka české kuchyně. Dát si pořádně sytý knedlík, ze kterého po rozkrojení vyrazí vůně masa, slaniny a hub, to je pro spoustu z nás definice nedělní pohody. Tenhle nápad balit ochucené maso do bramborového těsta k nám přišel z bavorského a rakouského venkova, kde lidé museli z mála surovin nakrmit celou hladovou rodinu po náročné práci. A jak už to tak bývá, z prostého jídla chudých se postupem času stala nehorázná dobrota, na kterou nedáme dopustit.
Na tomhle receptu je kouzelné hlavně to těsto. Díky kombinaci uvařených a surových brambor není vůbec guma, ale je krásně měkké, vláčné a drží pohromadě jako víra. Když k tomu přičtete náplň z mletého masa, dokřupava rozpečené slaninky a zemitých hub, dostanete kombinaci chutí, kvůli které se u stolu okamžitě přestane mluvit a všichni jen spokojeně mlčí a jí.
S receptem si navíc můžete hrát přesně podle chuti. Nemáte sušené houby? Nevadí, hoďte tam nadrobno nakrájené žampiony nebo trochu uzeného masa. A jestli chcete mít talíř naprosto dokonale vyladěný, vedle štědré porce dokřupava osmažené cibulky k nim přihodte ještě hromádku teplého kysaného zelí.
Jeden kilogram brambor oloupejte, nakrájejte na větší kusy a vložte do hrnce s osolenou vodou. Přiveďte k varu a vařte 15–20 minut, dokud nebudou zcela měkké. Sceďte je, nechte krátce odpařit a ještě teplé rozmačkejte nebo prolisujte.
Zbylých 500 g syrových brambor oloupejte a nastrouhejte najemno. Důkladně z nich vymačkejte přebytečnou tekutinu přes gázu nebo čistou lněnou utěrku. Tekutinu nechte asi 10 minut odstát, poté vodu opatrně slijte a škrob usazený na dně si ponechte.
V míse smíchejte bramborovou kaši, vymačkané syrové brambory, usazený škrob, mouku a sůl. Vypracujte hladké, kompaktní těsto. Pokud je příliš řídké, přidejte podle potřeby trochu mouky.
Připravte nádivku. Sušené houby namočte na několik hodin do vody, poté je sceďte a najemno nasekejte. Slaninu a cibuli nakrájejte na malé kostičky a společně je opečte na pánvi dozlatova. Směs přendejte do mísy, přidejte mleté maso a houby. Ochutíme prolisovaným česnekem, solí a kořením a vše dobře promíchejte.
Z těsta odebírejte kousky a vytvarujte kuličky o velikosti malého jablka. Každou zploštěte v dlani, doprostřed dejte 1–2 lžíce náplně, pevně uzavřete a vytvarujte do hladké kuličky.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství osolené vody. Knedlíky opatrně vložte do vroucí vody a vařte je 15–20 minut od chvíle, kdy vyplavou na hladinu. Voda by měla během vaření jen mírně probublávat.
Mezitím nakrájejte slaninu a cibuli na menší kousky a společně je opečte dozlatova. Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou a nechte krátce okapat. Podávejte je teplé přelité opečenou slaninou s cibulkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová