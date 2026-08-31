Vláčné majonézové koláče s tvarohem a povidly: Vyzkoušejte trik na neuvěřitelně jemné kynuté těsto

Přidání
do sweet majonézy může na první pohled znět netradičně, ale pekařky tento skvělý trik zbožňují. Majonéza totiž není nic jiného než emulze oleje a žloutků, která dodá těstu neskutečnou kynutého těsta vláčnost, jemnost a zajistí, že koláče vydrží měkké a nadýchané jako pamlsek i druhý den.
Tyto lahodné vázané nebo tlačené
doplněné poctivým koláčky tvarohem a povidly jsou perfektní volbou ke kávě pro odpolední návštěvu.
Můj tip zní: Okraje koláčků před pečením potři rozšlehaným vajíčkem, aby získaly po upečení nádherný lesk a zlatavou barvu. Recept na jemné majonézové koláče s tvarohem a povidly
Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 98 minut Ingredience potřebné k přípravě majonézových koláčů
Majonézové těsto: 500 g polohrubé mouky 10 lžiček cukru krupice (cca 50 g) 100 ml oleje (1 dcl) 21 g čerstvého droždí (půl kostky) 2 žloutky 100 g majonézy 250 ml vlažného mléka 1 špetka soli
Náplň a dokončení: 250 g jemného tvarohu v kostce 1 žloutek do tvarohu + 1 vejce na potření okrajů 2 lžíce moučkového cukru do tvarohu 100 g švestkových povidel 2 lžíce moučkového cukru (na závěrečné posypání) Postup při přípravě koláčů z majonézového těsta
1. Do misky odlejte
100 ml vlažného mléka, přisypte 2 lžičky cukru, nadrobte 21 g čerstvého droždí a nechte na teplém místě 10 minut vzejít kvásek.
2. Do velké mísy prosejte
polohrubou mouku, přidejte zbylý cukr, 100 g majonézy, 100 ml oleje, 2 žloutky, špetku soli, zbylých 150 ml vlažného mléka a vzešlý kvásek.
3. Rukama nebo hnětačem vypracujte hladké, lesklé a nelepivé těsto.
4. Mísu přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně
45 minut.
5. Mezitím smíchejte
tvaroh se žloutkem a moučkovým cukrem do hladké náplně.
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6. Vykynuté těsto rozdělte na malé bochánky, položte je na plech vyložený pečicím papírem a dnem skleničky nebo prsty v nich vytvořte hlubší důlek.
7. Do důlku dejte porci
tvarohové náplně a navrch přidejte lžičku švestkových povidel.
8. Okraje koláčků potřete
rozšlehaným vejcem a nechte na plechu ještě 10 minut dokynout.
9. Pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů přibližně
18 minut (15 až 20 minut) do krásně zlatavé barvy.
10. Upečené koláče nechte zchladnout a před podáváním je zlehka zaprašte
moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, vláčné a úžasné Tipy redakce: Majonéza obsahuje tuk i vejce, proto je těsto úžasně vláčné a nepotřebuje už žádné další máslo. Tvaroh použijte raději v kostce než z vaničky, aby při pečení v troubě neřídnul a nevytékal. Do tvarohu můžete pro voňavější efekt přidat trošku nastrouhané citrónové kůry nebo vanilkový cukr. Pokud chcete koláčky ještě křupavější, posypte je před pečením troškou klasické máslové žmolenky. Upečené a vychladlé koláče můžete klidně i zamrazit – po rozmrazení budou stále chutnat jako čerstvě vytáhnuté z trouby.
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