Tyto zapékané brambory se slaninou a žampiony chutnají naprosto božsky – tchyně si hned po ochutnání vyptala recept

Zapékané brambory patří mezi absolutní stálice české rodinné kuchyně. Hřejivé pokrmy z jednoho pekáče mají u nás i napříč celou Evropou bohatou historii. Francouzi mají své slavné Gratin Dauphinois, Švýcaři nedají dopustit na Raclette a v našich končinách se tradice zapékání zrodila z potřeby zasytit početnou rodinu poctivým jídlem ze surovin, které byly v zimním období vždy po ruce. Kombinace brambor, hub a uzeniny byla odjakživa sázkou na jistotu a postupem času se z obyčejného jídla pro všední den stala vyhledávaná pochoutka.
Tato verze se slaninou, žampiony a rajčatovým protlakem ve smetanové omáčce posouvá klasické zapékané brambory o úroveň výš. Výrazná chuť uzené papriky a majoránky krásně provoní celý domov, zatímco rozpuštěná sýrová krusta na povrchu dodá pokrmu neodolatelný vzhled. Brambory během pečení nasáknou veškerou chuť smetany a korení, díky čemuž zůstávají dokonale šťavnaté a jemné. Je to přesně ten druh poctivého „comfort food“, který vás spolehlivě zahřeje po sychravém dni a k jehož přípravě vám stačí jen pár základních ingrediencí.
Pokud rádi v kuchyni obměňujete zavedené pořádky, tento recept k tomu přímo vybízí. Místo klasické goudy či čedaru můžete vyzkoušet pikantnější sýr s modrou plísní nebo výraznou nivu, která dá omáčce úplně nový rozměr. Slaninu lze snadno nahradit pikantní klobáskou nebo uzeným masem a pro milovníky zeleniny se nabízí přihodit do vrstev nakrájenou kapii či růžičky brokolice. Hotový pekáč pak stačí na talíři doplnit o osvěžující kyselou okurku nebo misku čerstvého zelného salátu.
Brambory oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. V hrnci přiveďte vodu k varu, brambory do ní vložte a povařte 5 minut. Potom je sceďte a nechte krátce okapat.
Cibuli nakrájejte na tenké proužky a žampiony na plátky. Slaninu nakrájejte na menší kousky a opečte ji na pánvi s trochou oleje, dokud nezačne zlátnout. Přidejte cibuli a žampiony a společně několik minut restujte.
Vejce rozšlehejte se smetanou a rajským protlakem. Přidejte sladkou a uzenou papriku, majoránku, sůl a pepř a vše dobře promíchejte. Omáčka by měla být chuťově výraznější, protože brambory při pečení část chuti přijmou.
Zapékací misku lehce vymažte olejem. Na dno rozložte část brambor, přidejte část směsi se slaninou, cibulí a žampiony a postup opakujte, dokud nespotřebujete všechny suroviny.
Vrstvy rovnoměrně přelijte připravenou smetanovou omáčkou. Povrch posypte strouhaným sýrem a misku vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 30 minut, dokud brambory nezměknou a sýr na povrchu nezezlátne.
Pokud by sýr během pečení příliš rychle tmavnul, zakryjte misku volně alobalem a ke konci pečení ho opět odstraňte. Hotové zapékané brambory nechte před podáváním několik minut odpočinout, aby se vrstvy trochu zpevnily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová