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Velký kvíz o řeznickém řemesle: 10 otázek ukáže, kdo opravdu rozumí práci s masem a kdo jen hádá

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Řeznické řemeslo patří k nejstarším a nejnáročnějším gastronomickým oborům. Znáte jeho pojmy, techniky i tradiční výrobky dost dobře na to, abyste obstáli v testu?
Fotografie uzenin

Fotografie uzenin

Zdroj: Foto: Микола Василечко / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, uzeniny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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