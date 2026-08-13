Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky

Když si nehty zaslouží stejnou péči jako pleť
Ještě před několika lety dominovaly
sociálním sítím dlouhé akrylové nehty, výrazné chromové efekty nebo komplikované 3D aplikace. Dnes se ale beauty svět pomalu obrací opačným směrem. Podobně jako se z desetivrstvé skincare rutiny postupně stává promyšlená péče zaměřená na zdravou kožní bariéru, mění se i přístup k nehtům.
Po období nekonečných gelových modeláží, úprav a akrylových nehtů přichází chvíle, kdy si mnoho lidí uvědomuje, že jejich přírodní nehty potřebují více pozornosti. Právě proto se do popředí dostává japonská manikúra, která se na
TikToku i Instagramu objevuje jako jedna z beauty inspirací současnosti.
Nejde o další trend postavený jen na efektním vzhledu. Jeho hlavním cílem je pečovat o přirozený nehet, uhladit jeho povrch a dodat mu zdravě působící lesk bez klasického lakování.
Tradice, která má více než půl století
Japonská manikúra rozhodně není novinkou vytvořenou pro sociální sítě.
Glamour připomíná, že její historie sahá hluboko do japonské kultury, kde byly upravené ruce symbolem elegance, čistoty a péče o sebe sama. Po generace se místo lakování kladl důraz na výživu nehtů pomocí přírodních surovin.
Moderní podoba japonské manikúry je úzce spojená se systémem P.Shine, který v Japonsku vznikl už v roce 1958. Princip je jednoduchý – místo překrývání nehtu další vrstvou materiálu se do jeho povrchu zapracovává speciální pasta a následně pudr, které mu dodají charakteristický lesk.
Právě tato filozofie dokonale odpovídá současnému trendu „bare but better“, tedy přirozenému vzhledu, který pouze zvýrazňuje to nejlepší, co už máme.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZDRAVÉ NEHTY NEJSOU NEDOSAŽITELNÝ CÍL: KROK ZA KROKEM K NEHTŮM, KTERÉ NEJSOU JEN ESTETICKÝM DOPLŇKEM Foto: Pexels Co je vlastně japonská manikúra
Mnoho lidí si pod pojmem
manikúra automaticky představí lakování. Japonská metoda ale funguje úplně jinak. Nehty se nejprve jemně upraví pilníkem a jejich povrch se šetrně vyhladí speciálními leštičkami. Následně se do nehtové ploténky zapracuje výživná pasta a poté se nanese jemný pudr. Ten vytvoří charakteristický hedvábný lesk připomínající zdravý, dokonale upravený nehet.
Výsledkem není umělý efekt vysokého lesku známý z gelových laků, ale jemná perleťová záře, která působí mimořádně elegantně. Ne náhodou se s trendem přirozených a minimalistických nehtů spojují například slavné Olsenky, Zoë Kravitz nebo Alix Earle.
„Japonská manikúra je ideální pro každého, kdo chce dopřát svým nehtům regeneraci – obzvlášť pokud jsou slabé, třepí se, lámou se nebo si dává pauzu od gelových či akrylových nehtů,“ vysvětluje manikérka celebrit Sophia Stylianou. Skinifikace mění také péči o nehty
Pojem
skinifikace už dnes zná většina milovníků kosmetiky. Znamená přenášení principů péče o pleť na další části těla. Místo toho, aby se řešil pouze vzhled, začíná být prioritou také samotná péče o nehty. Stejně jako používáme séra s aktivními látkami na obličej, dostávají prostor olejíčky na nehtovou kůžičku, hydratační krémy na ruce nebo posilující kúry.
Japonská manikúra je ukázkovým příkladem tohoto přístupu. Nesoustředí se na překrytí nehtu barevným lakem, ale na péči o jeho přirozený vzhled. Výsledkem je upravený nehet s charakteristickým leskem místo výrazné dekorativní vrstvy.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NEHTOVÉ TRENDY VELÍ MINIMALISMUS, ALE JINÝ NEŽ DŘÍV Foto: Pexels Proč si japonská manikúra získává tolik příznivců
Výhodou této metody je, že nehtům dopřeje odlišný typ péče než klasická modeláž. Po měsících pravidelného nošení gelových nebo akrylových nehtů mohou být přírodní nehty citlivější, zejména pokud při jejich úpravě nebo odstraňování docházelo k nadměrnému mechanickému namáhání. Japonská manikúra přitom nevyžaduje další vrstvu gelu ani akrylu.
Velkou roli hraje také jednoduchost. Výsledné nehty působí upraveně za všech okolností a není potřeba řešit odlupující se lak. Jemný lesk obvykle vydrží kolem dvou týdnů a postupně se přirozeně vytrácí.
„Největšími výhodami japonské manikúry jsou zdravý a přirozený lesk, dokonale upravený vzhled nehtů a také to, že celé ošetření zabere jen poměrně krátkou dobu,“ říká nehtová technička a zakladatelka Darlings Beauty Lab, Darya Kholodova. Právě proto si tuto metodu oblíbili lidé, kteří preferují minimalistickou manikúru, pracují rukama nebo jednoduše nechtějí každé tři týdny navštěvovat nehtové studio. Co dělat po gelech a akrylu
Je třeba zmínit, že samotné gelové nebo akrylové nehty nejsou problémem, pokud jsou správně aplikované i odstraněné. Obtíže často vznikají při příliš častém pilování, mechanickém strhávání materiálu nebo nevhodném odstraňování.
Japonská manikúra může být jednou z možností, jak během pauzy od výrazné manikúry zachovat upravený vzhled přírodních nehtů. Pokud jsou ale nehty po odstranění gelu nebo akrylu velmi tenké či citlivé, není vhodné je ihned intenzivně leštit. V takovém případě je lepší nechat je nejprve odpočinout a případně se poradit s profesionálem.
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Přestože tuto proceduru nabízí řada profesionálních salonů, její popularita roste také díky domácím sadám. Existují sady, které umožňují provést jednotlivé kroky i doma. U prvního ošetření je ale vhodné nechat si techniku správně ukázat, zejména pokud máte tenké nebo poškozené nehty.
Základem je jemné opilování nehtů, šetrné zahlazení povrchu, zapracování výživné pasty a následné zaleštění pudru. Celý proces připomíná spíše kosmetické ošetření než klasickou manikúru. Lze jej přirovnat k pleťové proceduře, protože namísto dekorativní vrstvy se pozornost soustředí na péči o přírodní nehet.
Po ošetření je vhodné pravidelně používat olejíčky na nehtovou kůžičku, hydratační krémy na ruce a omezit kontakt s agresivními čisticími prostředky.
Přirozenost jako hlavní důvod popularity
Beauty
trendy se neustále mění, ale společným jmenovatelem posledních sezon je návrat k autenticitě. Stejně jako dnes oslavujeme přirozenou texturu pleti nebo zdravé vlasy, dostávají prostor také vlastní nehty.
Japonská manikúra ukazuje, že upravené nehty nemusí znamenat výraznou barvu ani zdobení. Jemný perleťový lesk a přirozený vzhled mohou fungovat stejně dobře, a právě v tom spočívá její současná popularita.
Zdroje: Glamour, Cosmopolitan