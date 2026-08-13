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Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky

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Dokonale upravené nehty už nemusí znamenat vrstvy gelu, akrylu nebo výrazné nail art zdobení. Stále více lidí objevuje kouzlo japonské manikúry – metody zaměřené na péči o přírodní nehty, která jim propůjčuje jemný perleťový lesk bez jediné kapky laku. Trend dokonale zapadá do současné éry péče o ruce i nehty, kdy je důležitější přirozený a zdravě vypadající vzhled než optické maskování nedostatků.
Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky

Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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