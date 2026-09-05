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Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu

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Témou víkendu v Monze je jednoznačně zveřejněný verdikt soudu, který přiznal třetí pódiové umístění v Monaku Isacku Hadjarovi a Pierre Gasly se naopak propadl pořadím.
Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu

Jednoduše nás okradli, tvrdí vytočený Gasly o verdiktu soudu

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