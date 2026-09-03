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Kdo má WhatsApp, může čekat problém. K fotkám se teď dostane kdokoliv. Heslo do telefonu znát nemusí

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Bezpečnostní expert odhalil závažnou chybu, která umožňuje prohlížet soukromé snímky v telefonu bez znalosti PIN kódu. Stačí příchozí videohovor a pár kliknutí.
Kdo má WhatsApp, může čekat problém. K fotkám se teď dostane kdokoliv. Heslo do telefonu znát nemusí

Kdo má WhatsApp, může čekat problém. K fotkám se teď dostane kdokoliv. Heslo do telefonu znát nemusí

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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