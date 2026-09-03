Kdo má WhatsApp, může čekat problém. K fotkám se teď dostane kdokoliv. Heslo do telefonu znát nemusí

Když zámek obrazovky přestane plnit svou roli
Představte si situaci: necháte telefon na stole v kavárně, doma u partnera nebo u kolegy v práci. Displej je zamčený, chráněný PIN kódem i otiskem prstu. Nikdo by se k vašim soukromým datům dostat neměl. Přesně tohle základní pravidlo digitální bezpečnosti však právě přestalo platit pro miliony uživatelů Androidu s nainstalovaným WhatsAppem.
Bezpečnostní výzkumník José Rodríguez na začátku září 2026 zveřejnil varování před zranitelností, která obchází zamykací mechanismy operačního systému. Útočník nepotřebuje hackerské nástroje ani škodlivý software. Postačí mu fyzický přístup k vašemu telefonu a příchozí videohovor přes WhatsApp.
Cesta k fotkám vede přes videohovor a umělou inteligenci
Celý postup začíná zdánlivě nevinně. Android umožňuje přijímat hovory i ze zamknuté obrazovky – to je standardní funkce. Jakmile však uživatel (nebo útočník) přijme videohovor ve WhatsAppu, otevře se mu přístup k sadě nástrojů, které by za běžných okolností měly zůstat za ochrannou bariérou PIN kódu.
WhatsApp během videohovoru nabízí vizuální efekty, filtry a možnost měnit pozadí. V některých verzích aplikace se zde objevuje také funkce Create with Meta AI – nástroj pro vytváření a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. A právě tady se otevírá bezpečnostní skulina.
Když útočník v tomto rozhraní zvolí možnost upravit existující fotografii, systém mu bez dalšího ověření zpřístupní celou galerii. Žádný PIN, žádný otisk prstu, žádná biometrická kontrola. Prostě přímý pohled na všechny uložené snímky.
Nezávislé testy redakce Notebookcheck potvrdily, že chyba funguje reálně. Na telefonu Google Pixel 6 Pro s Androidem 17 a nejnovější bezpečnostní záplatou se podařilo bez problémů otevřít galerii přes WhatsApp videohovor na zamknutém zařízení.
Proč to funguje jen na některých telefonech?
Zranitelnost se ale neprojevuje plošně. Dva telefony se stejnou verzí Androidu se mohou chovat zcela odlišně. Samsung Galaxy S25 Ultra s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.5 při pokusu o přístup k fotkám správně zobrazil zamykací obrazovku a vyžádal si autorizaci.
Naproti tomu Oppo K13, rovněž s Androidem 16, ale s nadstavbou ColorOS, žádnou dodatečnou ochranu nenabídlo. Fotografie byly přístupné okamžitě.
Tento rozpor naznačuje, že problém pravděpodobně nesouvisí jen s WhatsAppem samotným ani s čistým Androidem, ale s tím, jak jednotliví výrobci implementují zabezpečení aplikací na zamknuté obrazovce. Google ani Meta zatím neposkytly podrobné technické vysvětlení ani seznam postižených zařízení.
iPhone zůstává mimo dosah této chyby. Videohovory WhatsApp na zamčeném iPhonu využívají systémové rozhraní CallKit od Apple, které neumožňuje přístup k plnému rozhraní aplikace. Útočník se tak k nástrojům pro úpravu pozadí ani k Meta AI vůbec nedostane.
Riziko číhá hlavně v blízkém okolí
Tato zranitelnost není hrozbou pro masové hackerské útoky. Útočník potřebuje váš telefon fyzicky v ruce. Samotným zavoláním přes WhatsApp se k vašim fotkám nikdo na dálku nedostane.
Bezpečnostní experti však upozorňují, že právě tento typ chyby představuje vážné riziko v partnerských, rodinných nebo pracovních vztazích. Žárlivý partner, podezíravý kolega nebo kdokoliv, kdo má k vašemu telefonu dočasný přístup, může během chvíle prohlédnout soukromé snímky – a to bez jakýchkoliv stop, bez hackerských znalostí a bez toho, aby musel znát vaše heslo.
Rodríguez chybu nahlásil společnostem Google i Meta. Oficiální oprava však dosud nevyšla. WhatsApp problém zatím neuvádí ani na své stránce s bezpečnostními upozorněními, což ale nemusí nutně znamenat, že hlášení ignoruje – firma standardně zveřejňuje informace o zranitelnostech až po vydání záplaty a jejím dostatečném rozšíření mezi uživatele.
Zdroje článku: androidauthority.com, analyticsinsight.net, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý