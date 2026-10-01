Nebe v hubě s vanilkovým krémem: Staročeský retro moučník, který dělá svému názvu čest

Na první pohled vypadá skoro jako moučník na svátek. U nás se ale pekl úplně normálně, hlavně v zimě, když byly doma ořechy a přišla chuť na něco krémového, medového a poctivě sladkého. Mizel rychle. Většinou se ani nestihlo řešit, kdo si dá poslední kousek. Nebe v hubě stojí na , medovém těstě teplé ořechové vrstvě a máslovém krému, který celé řezy pěkně spojí. Samotné pečení dlouhé není, víc času si vezme odležení v chladu. Do druhého dne pláty zvláční a chuť se usadí tak, jak má.
Patří to k těm
starším domácím moučníkům, které člověk vídá na rodinných oslavách, u nedělní kávy nebo v sešitech po babičkách, kde bývají recepty psané ještě propiskou mezi fleky od těsta. Postup není složitý. Jeden plát se peče samotný, na druhý se ještě za syrova natře horká směs z ořechů, másla a medu. Mezi ně potom přijde vařený máslový krém. díky němu drží tvar, ale po odležení zároveň změknou. Řezy
Můj tip zní: Ořechovou směs nenechávejte čekat. Jakmile trochu vychladne, začne houstnout a roztírat ji po těstě je pak docela otrava. Druhý plech se syrovým plátem si proto dávám vedle sporáku už předem. Horká směs jde rovnou na těsto a není kolem toho zbytečné zdržování. Proč Nebe v hubě patří mezi oblíbené řezy
Nebe v hubě se v domácích receptech drží už roky, a není divu. Verzí existuje víc, ale základ se pořád opakuje:
medové těsto, ořechová vrstva a máslový krém. Chuťově to dává smysl. Med těsto zjemní, ořechy mu dodají výraznější chuť i trochu křupnutí a krém po odležení všechno spojí do měkkých, dobře krájených řezů.
Nejčastěji se do nich dávají
. S medem si rozumějí a do podobných moučníků prostě patří. Jen je dobré počítat s tím, že tohle není zákusek na poslední chvíli. Nejlepší je po noci v chladu. Večer upečete a promažete, druhý den přijdou čokoládové cákance, krájení a káva. vlašské ořechy Recept na Nebe v hubě s ořechy a medovým těstem
Doba přípravy: zhruba 50 minut Doba pečení: celkem asi 20 minut Odležení: nejlépe do druhého dne Počet porcí: přibližně 20 až 24 řezů Ingredience pro přípravu
Těsto: 500 g hladké mouky 200 g cukru krupice 2 ks vajec 200 g másla 2 lžíce medu 2 lžičky jedlé sody 2 lžičky mléka
Ořechovou směs: 300 g nasekaných vlašských ořechů 80 g cukru 100 g másla 3 lžíce medu
Krém: 300 ml mléka 1 a 1/2 lžíce hladké mouky 1 a 1/2 lžíce Solamylu 100 g cukru 250 g másla 1 balíček vanilkového cukru
Dokončení: 150 ml rumu čokoláda na ozdobení Postup přípravy dezertu zvaného Nebe v hubě
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku. Přidejte cukr, vejce, změklé máslo a med. Jedlou sodu rozmíchejte v mléce a přilijte k ostatním surovinám. Vypracujte hladké těsto, které se dá rozválet a pod rukama se zbytečně netrhá.
2. Hotové
těsto rozdělte na 2 stejné části. Každou rozválejte na plát podle velikosti plechu. Nejlépe to jde mezi dvěma archy pečicího papíru. Těsto se tolik nechytá na váleček, netrhá se a není potřeba ho pořád podsypávat moukou.
3. První plát přeneste na plech a dejte do trouby vyhřáté na
175 °C. Pečte asi 10 minut, jen aby lehce zezlátnul. Po upečení ho nechte vychladnout. Teplý plát je křehký a snadno praskne. Mezitím připravte ořechovou směs
4. V pánvi nebo širším kastrolu rozpusťte
máslo, přisypte cukr, přidejte med a nasekané vlašské ořechy. Krátce všechno opékejte a míchejte, dokud směs nezačne vonět a nezíská lesklou zlatavou barvu.
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5. Ještě
horkou ořechovou směs rychle rozetřete na druhý syrový plát těsta. Tady se opravdu nevyplatí odbíhat. Jak směs chladne, tuhne a po těstě se tahá mnohem hůř.
6. Druhý plát s ořechy pečte znovu při
175 °C asi 10 minut. Pak ho nechte úplně vychladnout, aby se při skládání moučníku nerozlámal.
7. Na
krém dejte do kastrůlku mléko, hladkou mouku, Solamyl a cukr. Za stálého míchání uvařte hustou kaši. Potom ji nechte opravdu vychladnout. Když spěcháte, položte na povrch potravinářskou fólii, aby se nevytvořil škraloup.
8. V míse utřete
máslo s vanilkovým cukrem do světlé pěny. Vychladlou vařenou směs do něj zašlehávejte postupně, ne najednou. Hotový krém má být hladký, jemný a bez hrudek.
9. Vychladlý spodní plát položte na tác nebo ho klidně nechte na plechu. Pokapejte ho asi
150 ml rumu a chvilku počkejte, než se vsákne. Řezy pak po odležení změknou a chuť bude plnější.
10. Na navlhčený plát rozetřete všechen
krém. Navrch položte druhý upečený plát s ořechovou vrstvou směrem nahoru a lehce přitlačte. Opatrně, žádné velké zatěžování není potřeba.
11. Moučník uložte do chladu a nechte ho odležet nejlépe
do druhého dne. Nakonec ho pocákejte rozpuštěnou čokoládou, nakrájejte na řezy a podávejte ke kávě. V lednici vydrží bez problémů 2 až 3 dny, jen ho zakryjte, aby neosychal. Foto: Cooky.cz, Řezy nazdobte a krájejte teprve druhý den po upečení. Rady na závěr k Nebi v hubě
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